Diriģents Rubiķis: Ārzemniekiem latviešu kopā dziedāšana ir kā 8.pasaules brīnums 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
16:33, 18. maijs 2026
Ziņas Kultūra

Gatavojoties lielkoncertam “Manai dzimtenei”, TV24 turpina raidījumu ciklu “Es dziedu, jo…”, kurā gan diriģenti, gan dalībnieki stāsta par savām dziedāšanas tradīcijām un gatavošanos svētkiem. “Dziesmu svētki vienmēr bijusi tā atslēga, kur mēs varam. Viltīgi kā mazie lapsēni, bet mēs varam būt latvieši,” uzsver diriģents Ainārs Rubiķis, kurš raidījumā viesojās kopā ar aktieri, dziedātāju Juri Jopi un Itālijas latviešu kora “Saule” un Eiropas bērnu un jauniešu kora diriģenti Ilzi Atardo.

RAKSTA REDAKTORS
Igors Rajevs atstāj parlamentārā sekretāra amatu un ieskicē bardaku aizsardzības sistēmā: “Spējas ne tuvu nav tādas, par kādām ticis stāstīts…” 23
Veselam
11 lietas, ko ievērot ikdienā, lai par 50% samazinātu risku saslimt ar vēzi
Kokteilis
Veiksme klauvēs pie durvīm: 5 zodiaka zīmju pārstāvji jau pavisam drīz iegūs laimīgo lozi
Lasīt citas ziņas

Vasara tuvojas un gatavošanās liekoncertam “Manai dzimtenei”, kas 11.jūlijā Mežaparka Lielajā estrādē pulcēs tūkstošiem dziedātāju no visas pasaules, rit aizvien spraigāk. Ainārs Rubiķis piepulcējies koncerta “Manai dzimtenei” diriģentu pulkam un atceras, ka brīdī, kad tika uzrunāts, atradies Parīzē.

“Tad, kad man piezvanīja, tas bija skaists laiks Parīzē, man sirsniņa riktīgi salēcās un es teicu jā! Gribot vai negribot, bet katram no mums, diriģentiem, ir šis sapnis – uzkāpt uz Mežaparka lielās estrādes,” nosaka Rubiķis. Gan viņš, gan pārējie raidījuma dalībnieki atzīst, ka ārzemniekiem latviešu kopkora tradīcijas, vēlme dziedāt, būt kopā un izbaudīt sajūtu, ka esi viens no tūkstošiem uz lielās skatuves, esot grūti izprotama.

CITI ŠOBRĪD LASA
Austrumu pierobežā skolās pārtraukti eksāmeni, apturēta vilcienu kustība, Ludzā – sasaukta Civilās aizsardzības komisijas sēde
NBS ziņo par Latvijā ielidojušu dronu – zināms, kur tas pašlaik varētu atrasties
Elektroenerģijas atslēgumi, kas skāra tūkstošiem mājsaimniecību Latvijas austrumu daļā, operatīvi novērsti

“Kad runāju ar angļiem, tādiem, kuri īsti angļi, mūziķi, viņiem šī tradīcija šķiet kā 8.pasaules brīnums,” viņš stāsta un Ilze Atardo piebilst: “Ne velti šāda kopā dziedāšana ir UNESCO mantojumā ierakstīta. Bet, kamēr ārzemniekiem tikai stāsta, viņi nesaprot, bet, kad parāda lielo skatuvi, atskaņo dziesmas, tad, jā… ir! Daudzi no ārzemniekiem, kuriem ir latviešu draugi vai kuri ir saprecējušies ar latviešiem, arī paši jau dzied vai dejo. Svētkos diasporas kolektīvos būs arī spāņi, itāļi, francūži…”

Savukārt Juris Jope, daloties savās sajūtās, atzīst: “Ir dziesmas, kur tu dziedi un jūties kā viens organisms, tas ir fantastiski! Un, ja mēs to panāksim Mežaparka estrādē, tad tas būs vienkārši “zeme atveries”…”

Tēmas
Pievieno LA.LV
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.