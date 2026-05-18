Diriģents Rubiķis: Ārzemniekiem latviešu kopā dziedāšana ir kā 8.pasaules brīnums 0
Gatavojoties lielkoncertam “Manai dzimtenei”, TV24 turpina raidījumu ciklu “Es dziedu, jo…”, kurā gan diriģenti, gan dalībnieki stāsta par savām dziedāšanas tradīcijām un gatavošanos svētkiem. “Dziesmu svētki vienmēr bijusi tā atslēga, kur mēs varam. Viltīgi kā mazie lapsēni, bet mēs varam būt latvieši,” uzsver diriģents Ainārs Rubiķis, kurš raidījumā viesojās kopā ar aktieri, dziedātāju Juri Jopi un Itālijas latviešu kora “Saule” un Eiropas bērnu un jauniešu kora diriģenti Ilzi Atardo.
Vasara tuvojas un gatavošanās liekoncertam “Manai dzimtenei”, kas 11.jūlijā Mežaparka Lielajā estrādē pulcēs tūkstošiem dziedātāju no visas pasaules, rit aizvien spraigāk. Ainārs Rubiķis piepulcējies koncerta “Manai dzimtenei” diriģentu pulkam un atceras, ka brīdī, kad tika uzrunāts, atradies Parīzē.
“Tad, kad man piezvanīja, tas bija skaists laiks Parīzē, man sirsniņa riktīgi salēcās un es teicu jā! Gribot vai negribot, bet katram no mums, diriģentiem, ir šis sapnis – uzkāpt uz Mežaparka lielās estrādes,” nosaka Rubiķis. Gan viņš, gan pārējie raidījuma dalībnieki atzīst, ka ārzemniekiem latviešu kopkora tradīcijas, vēlme dziedāt, būt kopā un izbaudīt sajūtu, ka esi viens no tūkstošiem uz lielās skatuves, esot grūti izprotama.
“Kad runāju ar angļiem, tādiem, kuri īsti angļi, mūziķi, viņiem šī tradīcija šķiet kā 8.pasaules brīnums,” viņš stāsta un Ilze Atardo piebilst: “Ne velti šāda kopā dziedāšana ir UNESCO mantojumā ierakstīta. Bet, kamēr ārzemniekiem tikai stāsta, viņi nesaprot, bet, kad parāda lielo skatuvi, atskaņo dziesmas, tad, jā… ir! Daudzi no ārzemniekiem, kuriem ir latviešu draugi vai kuri ir saprecējušies ar latviešiem, arī paši jau dzied vai dejo. Svētkos diasporas kolektīvos būs arī spāņi, itāļi, francūži…”
Savukārt Juris Jope, daloties savās sajūtās, atzīst: “Ir dziesmas, kur tu dziedi un jūties kā viens organisms, tas ir fantastiski! Un, ja mēs to panāksim Mežaparka estrādē, tad tas būs vienkārši “zeme atveries”…”