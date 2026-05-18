Magnijs bez tabletēm – 7 produkti, kuros slēpjas cilvēka ķermenim tik vajadzīgais magnijs
Magnijs ir viena no tām minerālvielām, par kuru cilvēki bieži atceras tikai tad, kad parādās nogurums, muskuļu krampji vai spriedze. Tomēr organismam tas vajadzīgs katru dienu — muskuļu un nervu darbībai, kaulu veselībai, enerģijas vielmaiņai un cukura līmeņa regulācijai asinīs. Veselības avoti norāda, ka labs magnija avots uzturā ir zaļie lapu dārzeņi, pākšaugi, rieksti, sēklas un pilngraudi.
Pieaugušajiem dienā parasti vajadzīgi aptuveni 310–420 mg magnija, atkarībā no vecuma un dzimuma. Lielāko daļu uzturvielu ieteicams uzņemt ar pārtiku, nevis paļauties tikai uz uztura bagātinātājiem.