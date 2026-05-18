Koalīcijas sabrukuma aizkulises: Siliņa atklāj, ko patiesībā gribēja panākt ar Sprūda atlaišanu 0

15:46, 18. maijs 2026
Demisionējusī Ministru prezidente Evika Siliņa atzinusi, ka vēlējusies panākt partijas “Progresīvie” aiziešanu tieši no Aizsardzības ministrija, vienlaikus esot bijusi gatava partijai piedāvāt citu ministriju. Par to politiķe trešdien runāja Latvijas Radio 1 raidījumā “Krustpunktā”.

Premjere apgalvoja, ka Sprūda vadītajā AM problēmas bijušas jau kādu laiku. Sūdzības par ministrijas darbu esot saņemtas gan no nozares pārstāvjiem, gan arī ārvalstu dienestiem.

Kā vienu no piemēriem Siliņa minēja, ka Latvijai pirms kāda laika esot bijis jāiegūst kādas Izraēlas īpašās sistēmas, bet ministra birojs to ieguvi esot bloķējis. Latgales dronu incidents bijis pēdējais piliens lēmumam par Sprūda atbrīvošanu, teica politiķe.

Jautāta, kādēļ par Sprūda demisijas pieprasījumu tika paziņots svētdienas pēcpusdienā un tas viss notika tik strauji, Siliņa uzsvēra, ka Latvija nav parastā situācijā un noteikti bija jārīkojas ātri.

Siliņa pārmeta “pirkstu bakstīšanu” “Progresīvajiem”, kuri, viņasprāt, nevar atzīt savas kļūdas, bet meklē citus atbildīgos.

Politiķe arī izcēla, ka gribējusi atbrīvoties no “Progresīvo” pārstāvniecības tieši AM. “Jo tur bija ļoti bīstami politiskie uzstādījumi, kuri nederēja AM,” apgalvoja Siliņa. Vienlaikus viņa esot bijusi gatava piedāvāt “Progresīvajiem” citu ministriju.

Viņa uzsvēra, ka “droni lido katru otro nakti”, un tie neprasīšot, kad koalīcija būs par kaut ko vienojusies.

“Indikācijas man nebija, ka “Progresīvie” ir gatavi atsaukt savu ministru,” teica Siliņa. “Progresīvie” par to neesot informējuši arī Zaļo un zemnieku savienību (ZZS), bet bija jārīkojas ātri, piebilda premjere.

Jau ziņots, ka līdz ar premjeres paziņojumu par Sprūda atbrīvošanu no amata samilza konflikts starp “Jauno vienotību” un “Progresīvajiem”, kas noveda pie valdošās koalīcijas iziršanas un Ministru prezidentes demisiju.

