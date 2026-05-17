Foto. Scanpix/LETA/EPA/YURI KOCHETKOV

Krievijas armijas nežēlība šokē pat pieredzējušos karavīrus: pārtverta biedējoša pavēle 0

1:01, 18. maijs 2026
Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs publiskojis informāciju par īpaši nežēlīgu incidentu frontē. Pēc Ukrainas armijas sniegtās informācijas, Krievijas karavīri nogalinājuši divus Ukrainas aizstāvjus un pēc tam sakropļojuši viņu ķermeņus.

Incidents esot noticis 12. maijā Guļajpoļes virzienā, kur Krievijas spēki uzbrukuši 225. atsevišķā uzbrukuma pulka karavīriem.

Ukrainas armijas pārstāvji apgalvo, ka pēc karavīru nogalināšanas Krievijas vienības komandieris devis pavēli nocirst galvas kritušajiem ukraiņu karavīriem.

“Radio pārtvertajā informācijā dzirdama komandiera pavēle nocirst divas galvas “apstiprināšanai” un novietot tās redzamā vietā lauka malā. Viņa padotais pauda gatavību izpildīt šo pavēli,” teikts Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštāba paziņojumā.

Ukrainas puse uzsver, ka šāda rīcība ir smags kara noziegums un klajš starptautisko normu pārkāpums.

Ģenerālštābs arī norādījis, ka Ukrainas aizstāvji jau identificējuši vienību, kuras karavīri, iespējams, izpildījuši pavēli. Pēc sākotnējās informācijas, šīs vienības komandieris jau iepriekš devis pavēles nežēlīgi izturēties pret Ukrainas karagūstekņiem.

Izmeklē desmitiem iespējamu kara noziegumu

Ukrainas tiesībsargājošās iestādes turpina izmeklēt desmitiem lietu, kas saistītas ar Ukrainas karagūstekņu nogalināšanu.

Doņeckas apgabala prokuratūras vadītājs Pavlo Ugroveckis iepriekš norādījis, ka Krievijas okupācijas spēki sistemātiski pārkāpj Ženēvas konvencijas un demonstrē pilnīgu necieņu pret cilvēka dzīvību.

Starp izmeklētajiem gadījumiem ir vairāki incidenti Doņeckas apgabalā, kuros, pēc Ukrainas amatpersonu teiktā, sagūstīti Ukrainas karavīri nogalināti jau pēc nonākšanas gūstā.

Tiek izmeklēti arī citi iespējamie kara noziegumi, tostarp spīdzināšana un nežēlīga izturēšanās pret Ukrainas karagūstekņiem.

Ukrainas amatpersonas atkārtoti uzsver, ka kara noziegumiem nav noilguma, un visi atbildīgie agrāk vai vēlāk tikšot saukti pie atbildības.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

