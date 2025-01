Pavisam nesen ar lielu pompu ierēdņi beidza cīņu, tas ir, darbu pie likumprojekta par aromatizētāju aizliegšanas elektroniskajos pīpējamrīkos. Vēl nebija pienākusi likuma spēkā stāšanās diena, kad visi jau mēļoja, ka tas jau neko neamainīšot.

Un tā arī notika – nu šos aromātiņus kā pārtikas piedevas var pirkt atsevišķi, uzjaukt pīpīti, un viss notiek. Tad nu vietnē X izcēlusies sarkasma pilna diskusija par dažādiem darbiem, to novērtējumu un jēdzīgumu.

Runājot par to, ja kādreiz kāds sajūtas darot bezjēdzīgu darbiņu, tad tiek dots padoms – padomāt par visiem tiem ierēdņiem un laiku, un darbu, ko viņi ieguldīja, rdot šo garadarbu.

Jā, bet ne visiem patīk laistīties. Varot nopirkt no Igaunijas gatavu saltiņu, sanākot izdevīgi un ātri. To, cik viegli tur to visu samiksēt, to es ar vakar redzēju.

— Inga Knipinska (@knipinska) January 29, 2025