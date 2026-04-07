Docents: Devīto klašu izlaiduma eksāmeni ļauj atsijāt skolēnus 0

21:37, 7. aprīlis 2026
Ja devītajā klasē eksāmeni netiks organizēti, tad arī motivācija iegūt pamata izglītību būtiski samazināsies, tās nebūs vispār, šādu viedokli TV24 raidījumā “Preses klubs” izteica Ritvars Jansons, Rīgas domes deputāts (NA), vēstures zinātņu doktors.

Viņš norāda, ka tāpat nav noslēpums, ka daudz skolēnu pēc tam nemaz neaiziet tālāk mācities vidējo izglītību vai profesionālo tehnisko izglītību.

“Ja devīto klašu eksāmeni dod noteiktu pamatu, lai skolēni varētu stāties ģimnāzijās un citās mācību iestādēs. Ir kaut kāds spektrs, pēc kā vērtēt, piemēram, ģimnāzijas drīkst izvēlēties, ko vērtē,” viņš piebilst.

Jansons arī kritizē, ka šobrīd netiek vērtēti latviešu valodas eksāmeni un daļa izvērtēšanas kritēriju ģimnāzijās patiesībā nemaz nav skaidri.

Pēc viņa domām, tas ir kļūda, jo devīto klašu izlaiduma eksāmeni tomēr ļauj atsijāt skolēnus, kas plāno stāties ģimnāzijās, kā arī sniedz datus par tiem, kas pāriet uz profesionālo izglītību. “Šie rādītāji ir būtiski, jo, ja tādu nebūs, būs ļoti grūti novērtēt situāciju,” rezumē speciālists.

