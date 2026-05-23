“Ja skolās sienas ir no finiera – kāds divu sienu princips?” Svilāns kritizē gatavību krīzes situācijām 0

17:32, 23. maijs 2026
Latvijā joprojām ir daudz neatrisinātu jautājumu saistībā ar civilās aizsardzības gatavību skolās, pansionātos un citās iestādēs, TV24 raidījumā “Preses klubs” norādīja Saeimas deputāts Andrejs Svilāns (AS).

Viņš uzsvēra, ka īpaši sarežģīta situācija ir pierobežā, kur iedzīvotāji ikdienā dzīvo paaugstinātas spriedzes apstākļos un bieži nezina, kā rīkoties dažādu apdraudējumu gadījumā.

Svilāna ieskatā šādās situācijās skolām būtu jāapsver pāreja uz attālinātām mācībām, nevis katru dienu radīt neskaidrību bērniem un vecākiem par to, kā notiks mācību process.

Viņš arī kritizēja pieeju, kad trauksmju laikā skolēni tiek pulcēti vienuviet, norādot, ka daudzās skolās drošības apstākļi un infrastruktūra nav pietiekama, lai šādu rīcību uzskatītu par efektīvu risinājumu.

Pēc deputāta teiktā, vietās, kur nav drošu patvertņu, bērniem nevajadzētu atrasties lielās grupās vienā telpā.

Svilāns arī pauda neizpratni par gadījumiem, kad vecākiem krīzes situācijās netiek izsniegti bērni, kuri atrodas skolā.

Pēc viņa teiktā, īpaši satraucoša situācija varētu būt pansionātos un slimnīcās, kur atrodas cilvēki ar kustību traucējumiem vai guļoši pacienti.

Deputāts uzsvēra, ka Latvijā joprojām ir daudz neatbildētu jautājumu, kuriem risinājumi nepieciešami tuvākajā laikā.

