Lielākā daļa sieviešu tos ignorē: 3 brīdinoši signāli, kas liecina, ka pienācis laiks apgriezt matu galus
Matu griešana nav tikai par vizuālo tēlu vai frizūras formu. Tā ir būtiska arī matu veselībai. Ikdienas ietekme, piemēram, mazgāšana, ķemmēšana, karstuma ierīces un pat saules starojums, pakāpeniski bojā matu struktūru, padarot tos trauslākus un mazāk elastīgus.
Kā skaidro dermatologi, regulāra matu apgriešana palīdz savlaicīgi atbrīvoties no bojātajiem galiem, pirms tie sāk šķelties tālāk pa visu matu garumu. Tas ļauj saglabāt veselīgu matu izskatu un novērst nopietnākus bojājumus nākotnē.
Parasti ieteicams matus apgriezt ik pēc sešām līdz astoņām nedēļām, taču tas var atšķirties atkarībā no matu tipa, vecuma, uztura un pat hormonālām izmaiņām. Tomēr ir vairāki signāli, kas skaidri norāda, ka pienācis laiks doties pie friziera.