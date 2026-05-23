Tuvākajās stundās ASV un Irāna paziņos par vienošanos. Kādi punkti ir iekļauti miera plānā?
Amerikas Savienotās Valstis un Irāna ar Pakistānas starpniecību ir panākušas vienošanos par kara izbeigšanu. Oficiāli paziņojumi par to tiks sniegti tuvākajās stundās. Par to ziņoja Saūda Arābijas izdevums “Al Arabiya”, atsaucoties uz informētiem avotiem.
Publikācijā ir uzskaitīti arī panāktās vienošanās galvenie punkti: par tūlītēju, visaptverošu un beznosacījumu uguns pārtraukšanu visās frontēs uz sauszemes, jūrā un gaisā; savstarpēja apņemšanās neuzbrukt militārajai, civilajai vai ekonomiskajai infrastruktūrai; informācijas kara apturēšana; pienākums respektēt suverenitāti, teritoriālo integritāti un neiejaukšanos iekšējās lietās; garantēta kuģošanas brīvība Persijas līcī, Hormuza šaurumā un Omānas līcī; sarunu sākšana par neatrisinātajiem jautājumiem nākamo septiņu dienu laikā; pakāpeniska ASV sankciju atcelšana apmaiņā pret Irānas apņemšanos ievērot vienošanās nosacījumus.
Līgums stāsies spēkā nekavējoties pēc tam, kad abas puses to oficiāli paziņos.
Vēl neilgi pirms šī paziņojuma Irāna apsvēra ASV jaunāko miera priekšlikumu un tika apsūdzējusi Vašingtonu pārmērīgās prasībās, sestdien ziņoja Irānas mediji. Tikmēr ASV prezidents Donalds Tramps šonedēļ raksturoja sarunas kā svārstības uz robežas starp atkārtotiem triecieniem un vienošanos, lai izbeigtu karu.
Irānas ārlietu ministrs Abass Aragči sarunā ar ANO ģenerālsekretāru Antoniu Gutērrešu sacīja, ka Teherāna ir iesaistījusies diplomātiskajā procesā, neraugoties uz “atkārtotu diplomātijas nodevību un militāru agresiju pret Irānu, kā arī pretrunīgām nostājām un atkārtotām pārmērīgām prasībām” no ASV puses.
ASV mediji “Axios” un “CBS News”, atsaucoties uz vārdā nenosauktiem avotiem, ziņo, ka Baltais nams apsver iespēju veikt triecienus Irānai, tomēr abi norāda, ka galīgais lēmums vēl nav pieņemts.
“Mums ir darīšana ar ļoti sarežģītu cilvēku grupu. Un, ja tas nemainīsies, tad prezidents ir skaidri pateicis, ka viņam ir citas iespējas,” viņš teica.
Teherānā piektdien ieradās vidutājvalsts Pakistānas armijas virspavēlnieks Asims Munirs, kurš vēlu vakarā tikās ar Aragči, lai apspriestu “jaunākos diplomātiskos centienus un iniciatīvas, kuru mērķis ir novērst turpmāku eskalāciju”, vēsta oficiālā ziņu aģentūra IRNA.