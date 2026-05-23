Latvijā top jauns skolēnu vērtēšanas modelis, kas varētu ietekmēt eksāmenu apjomu
Latvijā tiek plānotas izmaiņas skolēnu vērtēšanā, kas nākotnē varētu ietekmēt arī eksāmenu un pārbaudes darbu apjomu. Kā TV24 raidījumā “Dienas personība” norādīja Izglītības un zinātnes ministrijas Vispārējās izglītības departamenta vadītājs Rūdolfs Kalvāns, pie jaunās sistēmas izstrādes strādā gan IZM, gan OECD eksperti.
Jautājumā par iespējamu eksāmenu apjoma samazināšanu konkrētas detaļas pagaidām vēl netiek atklātas, taču virziens uz optimizāciju esot skaidrs.
Viņš skaidroja, ka jaunais modelis paredzēs izvērtēt, kādi pārbaudes darbi skolās nepieciešami, kādi ir to mērķi, izmaksas un ieguvumi, kā arī to vietu kopējā skolēnu vērtēšanas sistēmā.
Kalvāns uzsvēra, ka pārmaiņas plānotas vidējā un ilgtermiņā, lai izveidotu skaidrāku un pamatotāku skolēnu vērtēšanas sistēmu.
Vienlaikus viņš atzina, ka diskusijas par eksāmeniem sabiedrībā vienmēr ir ļoti aktīvas, tomēr gala lēmumiem būtu jābalstās ekspertu izvērtējumā un sistēmas efektivitātē.