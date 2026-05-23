Latvijā top jauns skolēnu vērtēšanas modelis, kas varētu ietekmēt eksāmenu apjomu 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
17:15, 23. maijs 2026
Ziņas Latvijā

Latvijā tiek plānotas izmaiņas skolēnu vērtēšanā, kas nākotnē varētu ietekmēt arī eksāmenu un pārbaudes darbu apjomu. Kā TV24 raidījumā “Dienas personība” norādīja Izglītības un zinātnes ministrijas Vispārējās izglītības departamenta vadītājs Rūdolfs Kalvāns, pie jaunās sistēmas izstrādes strādā gan IZM, gan OECD eksperti.

Kokteilis
7 lietas, ko astrologi kategoriski aizliedz glabāt makā – pretējā gadījumā nauda “aizbēgs” prom
Ukrainas droni trāpa pa valsts sāpīgāko vietu – nozarē panika, preci pat Maskavā izsniedz pēc pieprasījuma 87
“Manu balsi vairs dzirdēt nedrīkst!” Aidis Tomsons atklāj, kā vienā mirklī noslēdzās viņa karjera televīzijā 19
Lasīt citas ziņas

Jautājumā par iespējamu eksāmenu apjoma samazināšanu konkrētas detaļas pagaidām vēl netiek atklātas, taču virziens uz optimizāciju esot skaidrs.

Viņš skaidroja, ka jaunais modelis paredzēs izvērtēt, kādi pārbaudes darbi skolās nepieciešami, kādi ir to mērķi, izmaksas un ieguvumi, kā arī to vietu kopējā skolēnu vērtēšanas sistēmā.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Kosmiska savienība. 5 zodiaka zīmju pāri, kuru mīlas stāsti ir vienkārši episki
“Tā tagad ir visas sabiedrības problēma!” Britu eksperts skarbi vērtē kritušās valdības paveikto drošības jomā
VIDEO. Latvijas hokejistiem šodien veiksmes diena! Mūsējie PČ pārspēj ASV

Kalvāns uzsvēra, ka pārmaiņas plānotas vidējā un ilgtermiņā, lai izveidotu skaidrāku un pamatotāku skolēnu vērtēšanas sistēmu.

Vienlaikus viņš atzina, ka diskusijas par eksāmeniem sabiedrībā vienmēr ir ļoti aktīvas, tomēr gala lēmumiem būtu jābalstās ekspertu izvērtējumā un sistēmas efektivitātē.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
“Par kādu garāku mācību gadu vispār ir runa?” Kamēr tiek vākti paraksti, bērni matemātikas stundās skatās multfilmas
TV24
Docents: Devīto klašu izlaiduma eksāmeni ļauj atsijāt skolēnus
TV24
“Tie cilvēki ir zābaki!” Advokāts dusmīgs par eksāmenu haosu – kamēr izlabo darbus, tiek nokavēta pieteikšanās citviet
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.