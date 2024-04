Foto: EPA/ZUMAPress/Scanpix/LETA/LA.lv kolāža

Putinam draud briesmas, par kurām pagaidām zina tikai nedaudzi Ieteikt







ASV sankcijas darbojas, un jau ir redzams pirmais acīmredzamais rezultāts, uzskata politiskais novērotājs Ivans Jakovins.

Reklāma Reklāma

“Radio NV” YouTube kanālā viņš norāda, ka Ķīnas bankas jau tagad atsakās pieņemt maksājumus no Krievijas Federācijas, baidoties zaudēt lielu tirgu, tāpēc tās ir gatavas pārtraukt attiecības ar krieviem.

“Kas ir svarīgi un kas ir labi: viss banku sektors pasaulē ir pilnībā digitalizēts, tas ir, viss ir digitāls, viss ir caurspīdīgs, var redzēt, kur, kas, kur, kur, kur, kāda nauda tiek tērēta. Pasaulē būtībā vairs nepastāv noguldījumu slepenība, un, ja Amerikas valdība vēlas zināt, kas, kam, kur un par ko nosūtījis kādu naudu, tā visu uzreiz var redzēt. Tāpēc Ķīnas bankas, lai izvairītos no problēmām ar amerikāņiem, saka: “Nē, mēs vairs netirgosimies ar Krieviju,” viņš sacīja, skaidrojot, ka tas ir tāpēc, ka Amerika veido 30-40 % no Ķīnas eksporta, bet Krievija tikai 2-3 % no Ķīnas eksporta, tāpēc sadarbība ar ASV viņiem ir svarīgāka.

“Neviena banka savos ļaunākajos sapņos nevēlas nonākt zem amerikāņu sankcijām: tās ir gatavas atteikties no sadarbības, no jebkādām saitēm ar Krieviju, lai tikai izvairītos no strīdiem ar amerikāņiem. Tas Krievijai rada fundamentālas, nopietnas, gigantiskas briesmas, jo tagad gandrīz puse no visa Krievijas importa nāk no Ķīnas, un, ja šie vārti tiks aizvērti, Krievija paliks bez visa, jo pati Krievija gandrīz neko neražo. Tātad Krievijai nebūs resursu, lai turpinātu karu,” norādīja žurnālists.

Jau vēstīts, ka Ķīnas bankas pārtraukušas pieņemt maksājumus no Krievijas, kas veikti juaņās. Tāpat bankas atgriež transakcijas Krievijas klientiem.

Ķīnas kredītorganizācijas bloķē juaņu maksājumus jau kopš janvāra vidus. Tiek norādīts, ka jaunus ierobežojumus radījis ASV spiediens, baidoties par sekundārajām sankcijām, kas potenciāli var liegt piekļuvi maksājumiem dolāros.

Atteikums pieņemt maksājumus juaņās ievērojami apgrūtinās Krievijas kompāniju iespējas veikt starptautiskos norēķinus.