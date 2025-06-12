Drēgnie vakari vairs nebiedēs – padomi, kā uzturēt siltumu mājās, nepalielinot apkures rēķinu 1
Lai gan novembris Latvijā ir diezgan silts, drēgnie vakari tāpat liek par sevi manīt. Tā vien gribas padarīt māju siltāku, taču, kurš gan vēlas maksāt apkures rēķinus. Par laimi, pastāv ļoti vienkārši veidi, kā uzturēt siltumu, netērējot pārāk daudz.
Valkājiet vilnas zeķes
Valkājiet siltas zeķes vai čības. Vilna ir lieliska, lai uzturētu siltumu un komfortu.
Pārbaudiet izolāciju
Ja jūsu mājās pastāvīgi ir auksti, tas varētu būt sliktas izolācijas dēļ. Slikti izolēti bēniņi ļauj siltumam izplūst caur jumtu, piemēram. Līdz pat 90% māju ir nepietiekama izolācija. Izolējiet bēniņus, grīdas un sienas.
Izmantojiet aizkaru “siltuma režīmu”
Dienas laikā atveriet aizkarus un žalūzijas tiem logiem, pa kuriem spīd saule – tas ir dabisks siltuma avots. Savukārt vakarā noteikti aizveriet tos, lai saglabātu uzkrāto siltumu. Pēc ekspertu domām, līdz pat 30% siltuma zudumu notiek tieši caur logiem.
Izmantojiet cepeškrāsns siltumu
Pēc ēdiena gatavošanas neaizveriet cepeškrāsns durvis uzreiz — ļaujiet siltajam gaisam izplūst virtuvē. Atlikušais siltums ātri paaugstinās temperatūru telpā bez liekām izmaksām.
Ieklājiet paklājus
Uz aukstas grīdas tiek zaudēts daudz siltuma. Paklāji nodrošina papildu izolācijas slāni un padara telpu mājīgāku. Īpaši efektīvi ir vilnas vai pūku paklāji – tie aiztur gaisu un neļauj grīdai atdzist.
Raksts sagatavots pēc ārzemju ziņu materiāliem.