Foto. Scanpix/LETA/Roman PILIPEY / AFP

“Būs jādzīvo džemperos! Palīdziet mūsu energosistēmai!” Krievi savu panākuši 0

LA.LV
13:22, 4. novembris 2025
Ziņas Ārzemēs

“Ukrenergo” priekšsēdētājs Vitālijs Zaičenko mudināja ukraiņus neapsildīt savas istabas līdz komfortablajai 20–22 °C temperatūrai, bet gan labāk uzvilkt papildu džemperi.

Reklāma
Reklāma
“Pat bandītiem ir savs goda kodekss…” Apsūdzētais Citskovskis atklāj, kādas tagad ir viņa attiecības ar Kariņu 1
FOTO. “Sēnīte” pamazām atgūst savu spozmi – noņemta gadiem krātā sūnu kārta 22
VIDEO. “Pirmo reizi kaut ko tādu redzu, vai tiešām visi sāk jukt prātā?” Cilvēki neizpratnē par rituālu ar beigtu dzīvnieku Skaistkalnes baznīcā 6
Lasīt citas ziņas

“Mājsaimniecībām, kas pašlaik ir lielākie elektroenerģijas patērētāji Ukrainā, vispirms ir jāmaina savi paradumi. Mums nav jāpaaugstina temperatūra telpās, iespējams, līdz omulīgajiem 20–22 grādiem, bet gan jāuzvelk papildu džemperis un tādējādi jāpalīdz mūsu energosistēmai tikt galā ar izaicinājumiem, kuros mēs strādājam,” atzīmēja Ukrenergo vadītājs.

Viņš skaidroja, ka oktobrī, apkures trūkuma un vēsā laika apstākļos, “lielākā daļa mājsaimniecību pārgāja uz apkuri ar gaisa kondicionieriem un sildītājiem, kā rezultātā elektroenerģijas patēriņš palielinājās valstī par 25%. Tas ir diezgan svarīgi mūsu energosistēmai īpaši ievērojamo krievu uzbrukumu periodos mūsu ražošanai”.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kaislības ap Stambulas konvenciju nerimstas – skolas anketa ar nebināro dzimumu sadusmo deputāti Liepiņu
Uzzini, kura suņu šķirne atbilst tavam dzimšanas datumam – rezultāts pārsteidz daudzus
“Štrunts, ka pašam nav ko ēst.” Mājdzīvnieku saimnieki atklāj, cik sāpīgi sit pa maku vizītes pie vetārstiem

Zaičenko piebilda, ka apkures sezonas sākums dzīvojamajā sektorā uzlabos situāciju. “Tomēr, ņemot vērā turpmāko temperatūras pazemināšanos, būtiska patēriņa samazinājuma nebūs,” secināja Ukrenergo vadītājs.

Krievija veikusi postošu triecienu Ukrainas enerģētikas sektoram

Krievijas armija veikusi jaunus triecienus pret Odesas apgabala enerģētikas infrastruktūru, kā rezultātā ukraiņi palikuši tur bez elektrības, ziņo valsts Enerģētikas ministrija. “Bojāto energoinfrastruktūras objektu avārijas atjaunošanas darbi turpinās,” norāda enerģētikas departaments.

Kā raksta vietne Unian, Enerģētikas ministrija arī atgādināja, ka no plkst. 8.00 – 11.00 un no plkst. 15.00 – 22.00 atsevišķos Ukrainas reģionos tiks pārtraukta elektrības padeve, un rūpniecībai vienlaikus ir jāierobežo elektroenerģijas patēriņš līdz noteiktam līmenim, jo ​​spēkā būs jaudas ierobežošanas grafiki.

Naktī uz 4. novembri okupācijas spēki masveidā uzbruka Izmaīlas rajona enerģētikas un ostas infrastruktūrai. “Neskatoties uz aktīvo pretgaisa aizsardzības darbu, kas iznīcināja lielāko daļu ienaidnieka uzbrukumu, tomēr ir trāpījumi arī civilajiem, ostas un enerģētikas infrastruktūras objektiem, kā dēļ arī izcēlās ugunsgrēki,” teikts ziņojumā.

Ienaidnieku uzbrukumu dēļ enerģētikas darbinieki ir spiesti strādāt cauru diennakti, bet paralēli tiek ieviesti plānoti pārtraukumi sistēmas līdzsvarošanai.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
FOTO. Putins uzvilcies kā elle; viņa militārpersonas frontē pastāvīgi dzirdot kādas balsis
TV24
“Ukraiņiem laiks tīties prom!” Slaidiņš par karstāko punktu frontē, kur uz vienu ukraini ir astoņi krievi
TV24
Ukraiņu brīvprātīgais karavīrs Nikolajs: “Ziniet, kad deg kāda māja, viens iet dzēst, bet cits saka – prezidentam vajadzēja par to domāt…”
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.