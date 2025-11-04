“Būs jādzīvo džemperos! Palīdziet mūsu energosistēmai!” Krievi savu panākuši 0
“Ukrenergo” priekšsēdētājs Vitālijs Zaičenko mudināja ukraiņus neapsildīt savas istabas līdz komfortablajai 20–22 °C temperatūrai, bet gan labāk uzvilkt papildu džemperi.
“Mājsaimniecībām, kas pašlaik ir lielākie elektroenerģijas patērētāji Ukrainā, vispirms ir jāmaina savi paradumi. Mums nav jāpaaugstina temperatūra telpās, iespējams, līdz omulīgajiem 20–22 grādiem, bet gan jāuzvelk papildu džemperis un tādējādi jāpalīdz mūsu energosistēmai tikt galā ar izaicinājumiem, kuros mēs strādājam,” atzīmēja Ukrenergo vadītājs.
Viņš skaidroja, ka oktobrī, apkures trūkuma un vēsā laika apstākļos, “lielākā daļa mājsaimniecību pārgāja uz apkuri ar gaisa kondicionieriem un sildītājiem, kā rezultātā elektroenerģijas patēriņš palielinājās valstī par 25%. Tas ir diezgan svarīgi mūsu energosistēmai īpaši ievērojamo krievu uzbrukumu periodos mūsu ražošanai”.
Zaičenko piebilda, ka apkures sezonas sākums dzīvojamajā sektorā uzlabos situāciju. “Tomēr, ņemot vērā turpmāko temperatūras pazemināšanos, būtiska patēriņa samazinājuma nebūs,” secināja Ukrenergo vadītājs.
Krievija veikusi postošu triecienu Ukrainas enerģētikas sektoram
Krievijas armija veikusi jaunus triecienus pret Odesas apgabala enerģētikas infrastruktūru, kā rezultātā ukraiņi palikuši tur bez elektrības, ziņo valsts Enerģētikas ministrija. “Bojāto energoinfrastruktūras objektu avārijas atjaunošanas darbi turpinās,” norāda enerģētikas departaments.
Kā raksta vietne Unian, Enerģētikas ministrija arī atgādināja, ka no plkst. 8.00 – 11.00 un no plkst. 15.00 – 22.00 atsevišķos Ukrainas reģionos tiks pārtraukta elektrības padeve, un rūpniecībai vienlaikus ir jāierobežo elektroenerģijas patēriņš līdz noteiktam līmenim, jo spēkā būs jaudas ierobežošanas grafiki.
Naktī uz 4. novembri okupācijas spēki masveidā uzbruka Izmaīlas rajona enerģētikas un ostas infrastruktūrai. “Neskatoties uz aktīvo pretgaisa aizsardzības darbu, kas iznīcināja lielāko daļu ienaidnieka uzbrukumu, tomēr ir trāpījumi arī civilajiem, ostas un enerģētikas infrastruktūras objektiem, kā dēļ arī izcēlās ugunsgrēki,” teikts ziņojumā.
Ienaidnieku uzbrukumu dēļ enerģētikas darbinieki ir spiesti strādāt cauru diennakti, bet paralēli tiek ieviesti plānoti pārtraukumi sistēmas līdzsvarošanai.