"Tajā brīdi viens no viņiem "nobrauca" ar savām lūpām gar manu miesu." Sieviete Rīgā pieredzējusi nepatīkamu incidentu
Latvija kļūst arvien daudzveidīgāka, un līdz ar to sabiedrībā aktualizējas jautājumi par trešo valstu pilsoņiem, kas iepriekš netika plaši apspriesti. No vienas puses, iedzīvotāji tiek aicināti ar sapratni izturēties pret dažādību un respektēt atšķirīgo. No otras puses, arvien biežāk izskan personīgi stāsti par situācijām, kas rada diskomfortu – negaidīti pieskārieni, uzmācīgi skatieni un robežu pārkāpšana, kas liek iedzīvotājiem justies nedroši.
Šādas pieredzes īpaši satrauc sievietes, kuras norāda, ka ikdienas gaitas galvaspilsētā kļūst arvien saspringtākas. Ne vienmēr šīs situācijas var kvalificēt kā klasisku uzmākšanos, taču tās atstāj emocionālu ietekmi un rada nedrošības sajūtu.
Kāda mūsu portāla lasītāja sazinājās ar redakciju, lai dalītos skaudrā sajūtā un vēl skaudrākā pieredzē – viņa uz ielas Rīgā nejūtas droši.
Saprotamu iemeslu dēļ viņa izvēlējās palikt anonīma.
Sieviete mums atklāja, ka uzmākšanos savas dzīves laikā ir piedzīvojusi vairākas reizes, bet pēdējo gadu laikā tas noticis galvaspilsētas ielās. Tā piemēram, kāds vīrietis sevi aizticis autobusa pieturā, skatoties uz viņu. Īpaši satraucoša viņai šķitusi apkārtējo cilvēku reakcija.
“Man visvairāk derdz reakcija no līdzcilvēkiem, kas ir apkārt, tā vērošana un reakcijas “ķeršana”, kā tiksi galā. Un pēc tam tev jautā, vai nevajag palīdzēt, kad viss jau ir beidzies, vai gribi parunāties… Cilvēki nevis palīdzēja, bet skatījās, kā tikšu galā un smējās. Mūsu sabiedrība ir slima,” skarbus vārdus saka sieviete.
Tomēr visnepatīkamākā bijusi situācija ar pāris ārvalstu pilsoņiem.
“2025. gads, Čaka – Marijas ielas posms. Tā iela ir tik plata, ka uz viņas var saiet septiņi cilvēki vienā rindā. Es un mana radiniece gājām pa ietves ārējo malu. Pretī vienā rindā nāk 5 indieši un skaļi smejas. Mēs ejam, un es pēkšņi ar vienu no viņiem saskrienos, paralēli runājot ar paziņu. Pirmā doma, kas pazibēja – jāpagriežas un jāatvainojas. Tajā brīdi viens no viņiem “nobrauca” ar savām lūpām gar manu miesu un matiem,” stāsta sieviete, kura ar lielu nepatiku atceras piedzīvoto.
“Reaģēju ar skaļu kliedzienu un sāku skriet prom. Mana paziņa bija šokā. Sajūta bija, ka ir mēģināts mani apķert ap vidukli. Dzirdēju, kā viņi smejas par notikušo. Tā paša gada rudenī gāju pa Krišjāņa Barona ielu, vienu kvartālu pirms Vērmanes dārza no tumšas vārtrūmes man arābu tautu valodā kaut ko sauca, es tā pārbijos.”
Rīgas iedzīvotāja neslēpj, ka šo pieredžu dēļ viņa nejūtas droši savās mājās: “Man gribas ticēt, ka mums tomēr ir cilvēki, kuri redz, kas notiek. Es gribētu, lai imigranti tiek beigti slavināti. Es personīgi vēlos arābu tautas, musulmaņus, indiešu “studentus” un +20 ģimenes cilvēkus ārā no manas Latvijas. Viņiem ir pilnīgi cita izpratne par sievietēm.”
Šādas situācijas nedrīkst palikt bez ievērības. Ja piedzīvo uzmākšanos, nepiemērotu uzvedību vai jebkādu drošības apdraudējumu, par to nekavējoties jāziņo policijai.
Vienotais ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs – 112
Palīdzības tālrunis paredzēts tiem gadījumiem, kad Jums ir nepieciešama tūlītēja policijas palīdzība – ja notiek nopietns sabiedriskās kārtības apdraudējums, noziegums vai ceļu satiksmes negadījums.
Ko un kā teikt, kad Jūs zvanāt uz 112
- Izsakieties pēc iespējas ātrāk un skaidrāk – kas ir noticis? Kur ir noticis? Kas zvana?
- Saglabājiet mieru un atbildiet uz ārkārtas palīdzības dienesta darbinieka papildjautājumiem!
- Sniedziet visu pēc iespējas precīzākas ziņas par negadījumā iesaistītajām personām, satiksmes līdzekļiem vai apstākļiem.
- Nepārtrauciet sarunu pirms ārkārtas palīdzības dienesta darbinieka!
- Izskaidrojiet arī bērniem, kādos gadījumos ir jāzvana uz 112 un kas ir jāsaka!
Rakstisks iesniegums policijai
Rakstisku iesniegumu ar lūgumu uzsākt izmeklēšanu var uzrakstīt
- klātienē jebkurā policijas iecirknī
- elektroniski portālā latvija.gov.lv, izmantojot e-adresi. Tādējādi iesniegums tiks iesniegts, izmantojot kvalificētu paaugstinātas drošības autentifikācijas līdzekli
- elektroniski ar eParakstu, sūtot uz [email protected]
- Smart-ID un iesniegumu parakstīt ar Dokobit, Lahdes
- pa pastu uz kādu no policijas struktūrvienībām
Iesniegumā jānorāda:
- detalizēta informācija par notikumu;
- kādā veidā ir aizskartas Jūsu tiesības;
- citu informāciju, kas varētu būt noderīga nozieguma vai pārkāpuma atklāšanai;
- savus personas datus un adresi, ja ir iespējams, kontakttālruni.
