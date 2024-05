Banka darba samaksu pārskaita tiesu izpildītājam, neskatoties, ka parādnieka apgādībā ir trīs nepilngadīgi bērni. Advokāts skaidro, vai tā var Ieteikt







Kāds TV24 raidījuma “Uz līnijas” skatītājs pastāsta, ka ir pašnodarbināta persona, daļu no darba samaksas banka pārskaitījusi zvērinātam tiesu izpildītājam, lai gan Civilprocesa likumā ir minēts, ka par katru apgādībā esošo nepilngadīgo bērnu papildus jāsaglabā 15% no minimālās algas. Viņa apgādībā ir trīs nepilngadīgi bērni. Vīrietis par to informējis arī zvērinātu tiesu izpildītāji, taču viņš atteicies palielināt kontam uzlikto limitu un atgriezt naudu, jo uz pašnodarbinātām personām tas neattiecoties. Vai tā patiešām ir?

Zvērināts advokāts Jānis Dzanuškāns atzīst, ka viņam vajadzētu precīzāku situācijas aprakstu, lai varētu komentēt šo gadījumu. Viņš atgādina, ka tiesu izpildītāji un viņu darbības tiek kontrolētas no uzraugošo institūciju puses.

“Salīdzinoši reti mēs redzam, ka tiesu izpildītāji savā darbībā būtu pārkāpuši, vai būtu ignorējuši kādas no pušu tiesībā. Acīmredzot, ka kāds no tiesiskajiem pamatiem šim tiesu izpildītājam atļauj piemērot tieši tādu – sauksim to par sankciju režīmu konkrētajā gadījumā. Es šaubos, ka tur varētu būt kāda sistēmiska kļūda,” viņš skaidroja.