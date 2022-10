Raivis Dzintars Foto: Ieva Ābele/SAEIMA

Dzintars: NA un JV ir vienisprātis, ka abām pusēm nav būtisku domstarpību







Nacionālā apvienība (NA) un partiju apvienība “Jaunā vienotība” (JV) ir vienisprātis, ka abiem politiskajiem spēkiem nav būtisku šķēršļu, lai strādātu kopīgā koalīcijā, šodien pēc JV un NA tikšanās sacīja NA līderis Raivis Dzintars.

Pēc Dzintara teiktā, šādu pozīciju šodien pauduši arī JV pārstāvji sarunā ar NA.

No JV pārstāvju paustā secināms, ka JV arī neesot būtisku domstarpību ar “Apvienoto sarakstu” (AS), kas traucētu valdības veidošanu arī ar AS.

Reizē NA un JV ir atšķirīgi viedokļi par sarunu tempu un struktūru, jo kopā būtu jārunā visām trim partijām, atzīmēja Dzintars.

Šonedēļ vēl paredzētas JV un NA sarunas par atsevišķām konkrētām tēmām.

Kā ziņots, Valsts prezidents Egils Levits pilnvarojis JV līderi, Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu veikt konsultācijas ar pārējām partijām par iespējamas koalīcijas izveidošanu.

Pēc 14.Saeimas vēlēšanām koalīcijas veidošanas sarunās galvenais domstarpību jautājums ir par to, cik partneriem būtu jāietilpst jaunajā valdībā un koalīcijā. Sarunu vadītāja JV vēlētos, ka koalīcijā būtu četri politiskie spēki – JV, AS, NA un arī “Progresīvie”, turpretim AS un NA “Progresīvos” koalīcijā redzēt nevēlas.

JV jaunajā Saeimas sasaukumā ieguvusi 26 mandātus, AS – 15, NA – 13, bet “Progresīvie” – desmit, tātad ar “Progresīvajiem” koalīcijai parlamentā būtu 64 balsis, bet bez – 54.