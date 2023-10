Edvīns Inkēns: Politikā, tāpat kā dzīvē, ir mode. Šobrīd ir impēriju nostaļģiju brīdis Ieteikt







“Politikā, tāpat kā dzīvē, ir mode. Ja paskatāmies uz 1920. gadu, tad vismodernākie bija “kreisie”, jo viņu kļūdas vēl nebija zināmas, un viņu pretmets – fašisti. Atkal visa Eiropa bija pilna ar “labējiem” cilvēkiem. Manuprāt, pašreiz ir imperiju nostaļģiju brīdis,” TV24 ārpolitikas raidījumā “Globuss” viedokli izsaka Edvīns Inkēns, žurnālists, starptautisko attiecību eksperts.

“No katra kakta dzirdi: “Nē, mēs vairs neievērosim jūsu pasaules kārtību!” Un tad mēs redzam – turki, kuriem ir liela nostaļģija pēc impērijas. Skaidrs, ka viņi to nevar atjaunot, bet šajā gadījumā tas vairāk ir par ietekmi – Karabahas atkarošana – tas tomēr bez Turcijas nekādīgi nevarēja notikt.

Irāna ar visu savu šiītu aliansi un Ķīna. Vai ķīnieši šodien paņem Taivānu? Nē, bet viņi gaisā to turēs visu laiku, jo tas ir galvenais sarunu temats ar Amerikas Savienotajām Valstīm, jo Savienotās Valstis ir atzinušas vienas Ķīnas politiku, mēs visi esam atzinuši, izņemot lietuviešus. Un iespējamā divu Ķīnu politika no Savienoto Valstu un arī Eiropas Savienības puses uzdevums ir teikt – bet tikai mierīgā ceļā. Tā kā taivānieši nealkst savienoties ar Ķīnu, kaut arī tur ir spēcīgas proķīniskas partijas, tāpēc viņus visu laiku šantažē. Viņu ieroču kvalitāte vēl neatļauj, bet pēc pieciem gadiem es nedodu ne pieci,” skaidro Inkēns.

“Konfliktu iespēju ir daudz, bet tādu īstu spēlētāju vēlēšanos to darīt es neredzu. Paskatāmies uz to pašu Indijas un Ķīnas robežu konfliktu vai Indijas un Pakistānas robežu konfliktu, tur ir diezgan liels teritoriālais konflikts. Neizskatās, ka kāds no viņiem pa īstam ies gaisā. Tur ir daudz viltus spēles, lai to pretinieku dabūtu tajā politiskajā virzienā, kurā gribas,” norāda viņš.

