Nacionālo bruņoto spēku Ādažu bāzes teritorija. Foto. LETA © Paula Čurkste

Eiropa nonāk pie vecās patiesības – karam vajag īstus karavīrus, ar tehnoloģijām vien ir par maz. Kur viņus dabūt? Ieteikt







Lielākā daļa Eiropas ir atcēlusi obligāto militāro dienestu. Tagad, saskaroties ar draudiem no Krievijas, dažas valstis vēlas tos atgriezt. No šī gada Baltijas valstī atkal ir obligātais dienests. Ja 11 mēnešu dienestam nepieteiksies pietiekami daudz brīvprātīgo, armija iesauks jaunos vīriešus izlozes kārtībā, par to raksta vācu medijs Deutsche Welle.

Reklāma Reklāma

Kaimiņvalsts Lietuva obligāto militāro dienestu atjaunoja 2015. gadā, Zviedrija 2017. gadā, un tādas valstis kā Vācija un Lielbritānija pašlaik apspriež, vai arī tām vajadzētu to darīt. “Iesaukšanas plāni ir patiešām ir spēcīgi,” saka Sofija Beša no Kārnegī Starptautiskā miera fonda Vašingtonā. “Šķiet, ka tas piedāvā ceļu militārās rezerves veidošanai, kas ir tas, kas jums nepieciešams kara gadījumā.” Daudzas Eiropas armijas, tostarp Vācijas, pašlaik cīnās, lai savervētu pietiekami daudz jauno karavīru.

Iesaukumi, kas bija Francijas revolūcijas civilajās armijās, pēc Aukstā kara beigām Eiropā šķita nevajadzīgi. Līdz ar Krievijas uzbrukumu Ukrainai lietas tagad ir mainījušās. Eiropas valstis baidās no tieša konflikta ar Krieviju un visi vēlas būt tam gatavi.

Ilgu laiku ir bijis arguments, ka “mums ir nepieciešams vairāk tehnoloģiju, labāk aprīkoti, profesionāli spēki,” sacīja Beša, bet tagad visiem ir skaidrs – “ir vajadzīgi abi. Mums ir vajadzīgi augsti aprīkoti spēki. Mums ir vajadzīgas tehnoloģijas kaujas laukā, un mums vajag vairāk karaspēka. Un tieši to mums parāda karš pret Ukrainu.”

Krievijas karš pret Ukrainu ir izvērties par noplicināšanas karu. Simtiem tūkstošu karavīru jau ir nogalināti. Un Krievija joprojām sūta uz fronti jaunus cilvēkus, no kuriem daudzi vispār nav apmācīti. Tas liecina, ka pat ar bezpilota lidaparātu un virsskaņas raķešu izmantošanu mūsdienu karadarbībā joprojām ir liels pieprasījums pēc dzīvā spēka – karavīriem.

Ja domā par mūsdienu karadarbību, ir jābūt augsto tehnoloģiju ieročiem, kā arī ir jābūt karavīriem, kas spēj tos vadīt. Iesaukšana, kas saistīta ar apmācībām mazāk par vienu gadu, ir vienkārši nepietiekama. “3 mēneši, seši mēneši, varbūt deviņi mēneši nenodrošina pamatprasmes un zināšanas, kas ir pietiekamas kaujas vienībām bruņotajos spēkos,” norāda itāļu jūrasspēku pārstāvis, kas strādā uz zemūdenēm.