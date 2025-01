Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena. Foto: AP/SCANPIX

EK prezidente Urzula fon der Leiena smagi sasirgusi. Vai būs nepieciešams iecelt aizstājēju? Ieteikt







Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena pneimonijas dēļ atcēlusi savas plānotās tikšanās, bet viņa tomēr turpina veikt pienākumus no Hannoveres Vācijā, tā ziņo ārvalstu medijs “Euronews“, šodien publicējot jaunāko informāciju par viņas veselības stāvokli.

Reklāma Reklāma

EK prezidente fon der Leiena pašlaik atrodoties savās mājās Hanoverē, kur viņa atpūšas un atveseļojas no pneimonijas. Viņa atcēlusi plānotās tikšanās janvāra pirmajā pusē, jo “viņa rūpējas par sevi, lai viņa būtu pilnībā gatava un varētu atsākt ikdienas darbu” pēc tam, kad tika diogosticēta pneimonija, apstiprināja EK preses pārstāve Paula Pinju. “Pneimonija ir nopietna slimība, un pret to ir jāizturas nopietni, un to arī dara prezidente,” viņa piebilda.

Komisāru kolēģija bija ieplānojusi doties uz Gdaņsku Polijā – uz neoficiālu sanāksmi Eiropadomes Polijas prezidentūras laikā, kas savu pilnvaru termiņu 2025. gada pirmajā pusē uzsāka 1. janvārī. Šī tikšanās tagad ir atcelta, un poļi vēl nav apstiprinājuši jaunu vizītes datumu. Neraugoties uz saslimšanu, fon der Leiena turpinot “vadīt darbu” no Hannoveres, un tāpēc neesot vajadzības iecelt pagaidu aizstājēju viņas vietā, tā paziņoja preses pārstāve.

Pneimonija ir elpceļu infekcija, kas izraisa iekaisumu vienā vai abās plaušās, un tās var piepildīties ar šķidrumu vai strutām, atgādināja “Euronews”.

Fon der Leiena, kurai ir 66 gadi, ietilpst augsta riska personu grupā, jo pārsniedz 65 gadu vecuma slieksni, tā “Euronews” sacīja ģimenes ārsts un Eiropas Ģimenes ārstu savienības prezidents Tjago Villanueva.

“Tāpēc ziemā mēs parasti dodam priekšroku to cilvēku vakcinācijai pret gripu, kas ir vecāki par 60-65 gadiem, jo pneimonija bieži ir gripas komplikācija. Šai vecuma grupai var būt sliktāki rezultāti, jo viņiem ir novājināta imūnsistēma un biežāk sastopamas hroniskas slimības,” viņš piebilda.

Biežākie simptomi ir spēcīgs klepus, kas var izraisīt zaļas, dzeltenas vai asiņainas gļotas, drudzis, drebuļi un elpas trūkums. Citas pazīmes var būt sāpes krūtīs, kas pastiprinās, dziļi elpojot vai klepojot, nogurums, apetītes zudums un apjukums, ko var izjust īpaši gados vecāki cilvēki.

Pneimonijas smaguma pakāpe ir dažāda – no vieglas līdz kritiskai. Lai gan jauniem un veseliem cilvēkiem tā parasti nav smaga, daudzos gadījumos, īpaši gados vecākiem cilvēkiem, var būt nepieciešama hospitalizācija, lai intravenozi ievadītu antibiotikas un veiktu ārstēšanu, piemēram, pielietotu skābekļa terapiju. Tomēr lielāko daļu gadījumu var ārstēt vispārējās palātās. Ziemā gripa, kas izraisa pneimoniju, bieži vien rada ievērojamu pieprasījumu pēc veselības aprūpes pakalpojumiem un hospitalizāciju.

Reklāma Reklāma

Kā jau ir ziņots, tad fon der Leiena vada EK kopš 2019.gada 1.decembra, un viņas birojs atrodas Briselē, Beļģijā.