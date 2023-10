Ēķis: Es nesaprotu, kā var tik ilgi muļļāt robežas žoga izbūvi – ar Krieviju mums vajadzīga Manerheima līnija Ieteikt







Tā nu ir sanācis, ka Latvijas robeža ir arī ES ārējā robeža – robežsargi ziņo, ka katru dienu vidēji ap 100 nelegālo imigrantu vēlas iekļūt Latvijā, to skaits pieaug, tie kļūst agresīvi. Mainās arī cilvēku kontrabandistu taktika: ja kādreiz šos nelegālos imigrantus transportēja tālāk uz Vāciju, tad tagad šie cilvēki kādu laiku uzturas Latvijā, līdz mēģina izkļūt ārā no valsts.

TV24 raidījumā, komentējot šo situāciju, Andrejs ĒĶis piedāvāja jautājumu skatīt globālāk. “Mēs apmēram no 2008. gada, kopš Gruzijas kara, saprotam, ka mūsu kaimiņš nekad nemainīsies. Ja paskatāmies vēsturē, tad šī impērija, kura lēnām mirst, ik pa laikam tomēr parāda savus agresivitātes asnus. Īpaši tad, kad viņiem sāk palikt vairāk naudas – tas ir viens veids, kā pārvaldīt savus iedzīvotājus ar citām, svešām idejām.”

“Ar Baltkrieviju mums ir 170 km robeža, ar Krieviju 280 km – es nesaprotu, ka ar robežas izbūvi muļļājas tik ilgi. Kas ir 170km? Tas vispār nav nekas!” uzskata Ēķis, norādot, ka tā turklāt nav nekāda robeža, bet vienkārši kaut kāds žogs, kādu var uzlikt ļoti īsā laikā, bet ar Krieviju mums vajadzīga īsta Manerheima līnija.

Ēķis saka, ka visām atbildīgajām ministrijām jāatkāpjas, jo šī ir sabotāža – tas ir valsts nodevības akts!

Ēķis ierosina, ka vajag kā Somija – visu darīt klusi. “Somi vispār agrāk bija ļoti draudzīgi ar Krieviju. Tad iestājās NATO, un jau sāka pirms tam pie robežas iepirkt zemes gabalus, vietējie fermeri arī par velti atdeva, lai tur būvētu kārtīgu robežlīniju – viņiem tie ir vairāk nekā 1000 kilometru.”

“Ka valsts to nespēj, tad ir jātaisa sabiedriskā organizācija, jāvāc nauda dotiem un aizsardzības līnijas. No savas pieredzes saku, ka mūsu kaimiņš mīl tikai spēku. Mums jāvar aizturēt ienaidnieku uz vismaz pāris mēnešiem, kamēr viss noorganizējas aizstāvībai. To redzam, ka Ukraina par to nebija padomājusi un vairs nevar dabūt ārā ienaidnieku no savas teritorijas,” norāda Ēķis, sakot, ja pie varas nāks Donalds Tramps, tad neviena NATO mūs te neaizsargās.

Laiki moderni un karš moderns, bet tik un tā tranšejas ir viens no kara pamatelementiem, turklāt jāņem vērā, ka kaimiņam dzīvais karaspēks nekad nepietrūks, saka Ēķis, piebilstot, ka jāsāk ar robežas nostiprināšanu ar Krieviju un nevis ar drāšu žogu, bet kārtīgu robežu!