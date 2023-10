Valsts robežsardze izplatījusi video no Latvijas-Baltkrievijas robežas. Līdztekus pieaugošam nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas mēģinājumu skaitam, pieaug arī robežpārkāpēju agresivitāte – robežsargu virzienā no Baltkrievijas puses vairākkārtīgi tiek raidīti akmeņi.

Skaidrojot notikušā apstākļus, robežsargi saskārās ar agresivitāti no Baltkrievijas pusē esošajām personām – potenciālie robežpārkāpēji, pamanot robežsargu klātbūtni, uzsāka skaļu apsaukāšanos, turklāt viens no viņiem robežsargu virzienā vairākas reizes raidīja no zemes paceltus akmeņus.