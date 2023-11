Foto: Ieva Lūka/LETA

Ekonomists: Kopš 2020. gada janvāra Latvijas iedzīvotāju ienākumi "uz rokas" palielinājušies par 40%







Ekonomists Mārtiņš Āboliņš savā “X” kontā dalījies ar interesantu grafiku par mājsaimniecību ienākumiem Latvijā pēdējo mazāk nekā 5 gadu laikā.

Viņš norāda: “Visa Latvijas ekonomikas stagnācija un atpalicība vienā bildē.”

Pie ieraksta atrodami arī citi komentāri. Tā, piemēram, Vjačeslavs Dombrovskis raksta: “Reāli (ņemot vērā inflāciju) ienākumi 4 gadu laikā pieauguši +12%. Un tas ir labi, protams. Drīzāk tā ir Latvijas ekonomikas inflācija vienā bildē. Un produktivitātei neatbilstošs asinhronas inflācijas izraisīts nominālas algas pieaugums eirozonas ekonomikai nav nekas labs.”

Turpat arī Pētera Strautiņa novērojums: “Vēl jau arī ienākumi no īpašuma – īre, dividendes utt. CSP datos par 2021. gadu tie ir 2.5% no kopējiem, no kolēģiem esmu dzirdējis, ka faktiski drīzāk 1/5. Latvijas iedzīvotāju mēneša ienākumu summa varētu būt tuvu 2 miljardiem. Līdzīga kopējam privātajam patēriņam starp citu.”

Vairāki komentētāji gan norāda, ka šādu ienākumu kāpumu savā paziņu un draugu lokā nav novērojuši: “Es, godīgoi sakot, nezinu nevienu, kam butu +40%. Algu pieaugums valsts iestādēs šai periodā ir +10 līdz +15, daudziem nav pat tik daudz.”

Cits komentārs ir tieši pretējs: “Darbojos digitālajā mārketingā un varu droši teikt, ka pie mums ienākumi ir pieauguši stipri vairāk kā tikai par 40%. Noteikti ir arī citas industrijas, kurās iet tik pat labi, ja ne vēl labāk. Cita runa ir par to, ka ar 2019. gada eiro varēja nopirkt stipri vairāk.”

Komentētāji mudina ņemt vērā cenu izmaiņas: “Tomātu mērce “Spilva” gadu atpakaļ maksāja ~1€. Tagad 2.3€. Ierēķini šo!”

