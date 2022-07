Eksperts: Abas puses ir gatavas paildzināt karadarbību Ukrainā Ieteikt







Abas puses – Ukraina un Krievija – ir gatavas paildzināt karadarbību Ukrainā, pirmdien TV3 raidījumā “900 sekundes” atzina Latvijas Ārpolitikas institūta (LĀI) pētnieks Mārtiņš Vargulis.

Pēc viņa paustā, trīs dienu karš, kā to visdrīzāk bija ieplānojuši Kremlī, ilgst jau sešus mēnešus. “Mēs redzam vairākus viļņveidīgus paziņojumus un notikumus, tai skaitā gan no Krievijas puses, gan no Ukrainas puses,” sacīja eksperts.

Viņš uzskata, ka pašlaik ir kara sākumposms vai vidusposms. “Tā vien izskatās, ka abas puses ir gatavas un vēlas šo paildzināt, kamēr netiek sasniegti tie mērķi, kas tika nosprausti,” atzina LĀI pārstāvis, uzsverot, ka īpaši šī vēlme jūtama no Krievijas puses.

Vargulis sacīja, ka pašlaik nav pamata uzskatīt, ka tuvojamies kara noslēgumam. “Gribētu teikt, ka 2022.gads visdrīzāk paies Krievijas agresijas Ukrainā zīmē,” piebilda pētnieks.

Jau ziņots, ka Krievija 24.februārī sāka plašu iebrukumu Ukrainā. Rietumvalstis Krievijai par šādu rīcību noteikušas plašas sankcijas.