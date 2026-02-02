Elektrības cenas turpina strauji augt! Kāda aizvadītajā nedēļā bija cena par megavatstundu? 0
Elektroenerģijas vidējā tirgus cena pagājušajā nedēļā Latvijā un Lietuvā palielinājās par 24% un bija 192,83 eiro par megavatstundu (MWh), aģentūru LETA informēja AS “Latvenergo”.
Savukārt Igaunijā vidējā elektroenerģijas cena palielinājās par 30% – līdz 203,37 eiro par MWh.
“Latvenergo” skaidro, ka elektroenerģijas vidējās cenas pieaugums aizvadītajā nedēļā neskar lielāko daļu mājsaimniecību Latvijā, jo gandrīz 90% klientu izvēlas fiksētas cenas produktus, un tos neietekmē iknedēļas enerģijas ražošanas operatīvās un sezonālās svārstības.
“Nord Pool” sistēmas cena palielinājās līdz 121,79 eiro par MWh, kas ir par 4% vairāk nekā iepriekšējā nedēļā.
Elektroenerģijas vairumtirdzniecības cenu pieaugumu Ziemeļvalstu reģionā un Baltijas valstīs aizvadītajā nedēļā ietekmēja zemā gaisa temperatūra un attiecīgi augsts elektroenerģijas patēriņa līmenis. Lai arī Ziemeļvalstu reģionā vēja elektrostaciju izstrāde palielinājās, tā nebija pietiekama, lai kompensētu augsto patēriņa līmeni.
Baltijas valstīs aizvadītajā nedēļā auksto laikapstākļu ietekmē elektroenerģijas patēriņš turpināja pieaugt. Latvijā un Lietuvā patēriņa līmenis saglabājās tuvu vēsturiskajiem maksimumiem kopš 2010. gada, savukārt Igaunijā šogad 30. janvārī tika sasniegts jauns dienas patēriņa rekords – 34,75 GWh.
Aizvadītajā nedēļā kopējais elektroenerģijas patēriņš Lietuvā sasniedza 339,3 GWh, taču Igaunijā – 229,59 GWh, abās valstīs fiksējot līdz šim augstāko nedēļas patēriņa līmeni vēsturē.
Vēja elektrostaciju izstrāde “Nord Pool” reģionā iepriekšējā nedēļā palielinājās par 56%, savukārt Baltijā vēja izstrāde samazinājās par 6%. Tikmēr Ziemeļvalstu atomelektrostaciju pieejamība saglabājās praktiski nemainīga pret iepriekšējo nedēļu, sasniedzot 99%.
Elektroenerģijas patēriņš “Nord Pool” reģionā bija 11 194 GWh, bet elektroenerģijas ražošanas apjomi – 11 578 GWh.
Kopējais elektroenerģijas patēriņš Baltijā pieauga par 2% un bija 748 GWh. Latvijā patērētās elektroenerģijas apjoms bija nemainīgs salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu – 179 GWh. Igaunijā patēriņš pieauga par 4% līdz 230 GWh. Lietuvā tika patērētas 339 GWh elektroenerģijas, kas ir pieaugums par 2% salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu.
Elektroenerģijas izstrāde Baltijas valstīs pieauga par 5%, un kopā tika saražotas 557 GWh. Latvijā elektroenerģijas izstrāde bija par 1% augstāka salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu jeb 192 GWh. Tikmēr Igaunijā izstrāde pieauga par 24%, un tika saražotas 127 GWh. Tajā pašā laikā Lietuvā elektroenerģijas ražošana samazinājās par 1% līdz 238 GWh.
Aizvadītajā nedēļā izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 107%, Igaunijā – 55%, bet Lietuvā – 70%. Baltijas valstīs tika saražoti 74% no reģionā patērētās elektroenerģijas apjoma.