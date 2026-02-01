Ko darīt, ja nespēj samaksāt lielos apkures rēķinus par janvāri? Skaidro Rīgas pilsētas izpilddirektors 0

LA.LV
0:06, 2. februāris 2026
Ziņas Latvijā

Iedzīvotājs saņem savu apkures rēķinu par janvāri. Ko nozīmē līgumsoda nepiemērošana? Vai tas nozīmē, ka iedzīvotājs var nenomaksāt visu šo rēķinu? TV24 raidījumā “Ziņu TOP. Rīga runā” Rīgas pilsētas izpilddirektoram Jānim Langei jautā raidījuma vadītāja Anita Daukšte.

Kokteilis
Visums uzgriež lielo veiksmi! 3 zodiaka zīmēm šī nedēļa dzīvi var sagriezt kājām gaisā (labā nozīmē)
RAKSTA REDAKTORS
“Ja ir kārtīga ziema, tad vasarā…” Laika vērotājs Bukšs vērtē, kāds turpinājums varētu būt šī gada ilgstošajam salam 4
Kokteilis
Lielais horoskops februārim visām zodiaka zīmēm: kāds iemīlēsies, bet kādu citu gaida papildu ienākumi
Lasīt citas ziņas

“Jā, tieši tā!” atbild Lange. Vienlaikus viņš aicina katram izvērtēt savas finansiālās iespējas un maksāt tik, cik ir iespējams. Viņš apstiprina – par summu, ko iedzīvotājs nesamaksās, netiks piemērots līgumsods līdz apkures sezonas beigām, kas šobrīd ir paredzēts līdz 30. jūnijam.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Labas ziņas visiem “Rīgas ūdens” klientiem – aukstā janvāra dēļ gaidāmas būtiskas izmaiņas
Apkures izmaksas atšķirībā no algām aug kā sēnes pēc lietus: iedzīvotāji, visticamāk, varēs saņemt pabalstu
RAKSTA REDAKTORS
“Mans pacietības mērs ir pilns…” Madonas iedzīvotājiem nākas dzīvot kritiski aukstos dzīvokļos
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.