Ko darīt, ja nespēj samaksāt lielos apkures rēķinus par janvāri? Skaidro Rīgas pilsētas izpilddirektors 0
Iedzīvotājs saņem savu apkures rēķinu par janvāri. Ko nozīmē līgumsoda nepiemērošana? Vai tas nozīmē, ka iedzīvotājs var nenomaksāt visu šo rēķinu? TV24 raidījumā “Ziņu TOP. Rīga runā” Rīgas pilsētas izpilddirektoram Jānim Langei jautā raidījuma vadītāja Anita Daukšte.
“Jā, tieši tā!” atbild Lange. Vienlaikus viņš aicina katram izvērtēt savas finansiālās iespējas un maksāt tik, cik ir iespējams. Viņš apstiprina – par summu, ko iedzīvotājs nesamaksās, netiks piemērots līgumsods līdz apkures sezonas beigām, kas šobrīd ir paredzēts līdz 30. jūnijam.