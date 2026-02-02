Putins vairs nav apturams – Latvijas vēstnieks izsaka drūmu prognozi 106
Krievijas agresīvā politika un karš Ukrainā turpina radīt nestabilitāti Eiropā. Latvijas vēstnieks NATO Māris Riekstiņš uzsver – kamēr pie varas ir Vladimirs Putins, drošības apdraudējums reģionā neizzudīs.
Vai Krievijas radītie drošības riski Eiropai pieaug? Riekstiņš pauž, ka viņš to nezinot – šāds jautājums esot jāuzdod pašam Putinam. Viņaprāt, Putins ir aizgājis aiz neatgriešanās punkta.
Riekstiņš stāsta, ka Krievijas galvai ir jābūt atbildīgai par to, kas ir izdarīts gan pasaulei, gan savai tautai. Krievija varētu būt ļoti bagāta valsts, bet bagātība ir vējā – tā visa ir ielikta karā.
“Mana personīgā prognoze ir, ka, kamēr viņš ir pie varas Krievijā, mums jārēķinās, ka šis konflikts un šī Putina politika turpināsies,” teic vēstnieks.
