Elektroauto – cik uzticami, izdevīgi un pieejami? Ieteikt







Latvijā gandrīz divus gadus pastāv valsts atbalsts elektroauto iegādei. Šis pasākums zināmā mērā ir palīdzējis vairot elektrisko automašīnu skaitu, taču tas joprojām svārstās tikai ap vienu procentu no visa Latvijas autoparka apjoma. Turpretī attīstītākajās Eiropas valstīs elektroautomašīnu skaits jau pārsniedz pat 10%. Tiesa, esošā situācija mūsu valstī reizē arī paver plašāku apvārsni e-auto izmantošanai nākotnē, jo elektroauto tirgus vēl ir salīdzinoši jauns. Daži eksperti pat uzskata, ka Latvijai ir labas iespējas kļūt par līderi elektrotransporta attīstībā.

Reklāma Reklāma

Lai veicinātu elektrisko automašīnu pieejamību un vairotu sabiedrības informētību par elektroauto izmantošanas sniegtajiem ieguvumiem, no maija līdz oktobrim Latvijā pirmoreiz notiks pasākumu sērija „Latvijas E-auto 2024/2025”. Tās laikā tiks veikta dažādu elektrisko automašīnu modeļu vērtēšana. Žūrijas sastāvā ietilps profesionāļi, auto entuziasti un sabiedrībā pazīstami cilvēki. Pirmais testa brauciens tiks veikts 13. un 14. maijā.

Pienācis īstais brīdis

Viens no atzītākajiem speciālistiem elektrisko spēkratu jomā, labi zināmais latviešu auto inženieris Andris Dambis, kurš ir arī „Latvijas E-auto 2024/2025” žūrijas loceklis, uzskata, ka Latvijai ir potenciāls izvirzīties starp elektrotransporta attīstības līderiem visā pasaulē. Viņaprāt, patlaban ir īstais laiks apkopojošam un īpaši elektroauto veltītam pasākumam. Andris Dambis atzīst, ka daudziem rodas interese par jaunām tehnoloģijām, tāpēc arī elektriskās automašīnas ielās parādās arvien biežāk un lielākā skaitā. „Ja šāda izaugsme turpināsies, Latvijā e-auto joma var pieaugt straujāk nekā vidēji pasaulē,” viņš uzsver.

Raidījuma „Tavs auto TV” vadītājs Gusts Kikusts atceras, ka pasākuma „Latvijas E-auto 2024/2025” ideja dzima no šīs pārraides testu rubrikas. Savulaik šī raidījuma ietvaros tapa sižetu sērija par elektriskajām automašīnām. Vienā brīdī nākusi atklāsme, ka ar to nepietiek, lai spētu skatītājus iepazīstināt ar visiem jaunumiem, tāpēc arī radusies doma par vienotu platformu elektroauto izvērtēšanai. Raidījuma „Tavs auto TV” redaktors, pieredzējušais autožurnālists Roberts Jansons ir pārliecināts, ka šobrīd elektroauto vairs nevar dēvēt par kaprīzi vai vienkāršu vēlmi izmēģināt visu jauno, bet gan par daļu no ikdienas mobilitātes risinājumiem. Viņaprāt, šāda elektroauto vērtēšana varētu kalpot kā lielisks ceļvedis, kas ļautu pircējiem salīdzināt dažādas elektriskās automašīnas un izvēlēties katram piemērotāko atkarībā no viņa vēlmēm un iespējām.

Valsts un pašvaldība sola atbalstu

Klimata un enerģētikas ministrijas (KEM) parlamentārais sekretārs Jānis Irbe norāda, ka transports rada lielākās ogļskābās gāzes (CO2) emisijas un šī sektora zaļināšana prasa gan lielus ieguldījumus, gan pārmaiņas sabiedrības domāšanā. „Tomēr tas notiek arvien aktīvāk, jo kopš 2015. gada e-auto skaits Latvijā pieaudzis 33 reizes,” Jānis Irbe uzsver pozitīvās tendences. „Jau šobrīd veiksmīgi darbojas valsts atbalsta programmas elektroauto iegādei. Izdevies palielināt elektrisko automašīnu pieejamību mājsaimniecībām un pašvaldībām, kā rezultātā panākts emisiju samazinājums.” Parlamentārais sekretārs akcentē arī KEM plānus ieviest jaunas atbalsta programmas iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Viens no gaidāmajiem pasākumiem paredz finansiālu līdzekļu ieguldījumu apjomā līdz 9000 eiro daudzbērnu ģimenēm septiņvietīgu e-auto un hibrīdauto iegādei.

Arī Rīgas pašvaldība grasās būt pretimnākoša elektroauto ieviešanai, apgalvo Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētājs Olafs Pulks. Starp pašvaldības veiktajiem atbalsta pasākumiem varētu būt bezmaksas stāvvietu ierīkošana un iespēja e-auto vadītājiem izmantot sabiedriskā transporta joslas. Tāpat Rīgas dome plānojusi veicināt uzlādes staciju tīkla attīstību. Neraugoties uz to, ka pērn uzlādes punktu skaits pieaudzis par 67%, Olafs Pulks piekrīt, ka šo infrastruktūras objektu joprojām trūkst, īpaši daudzdzīvokļu māju tuvumā. „Šobrīd Rīgā ir tikai 300 publiskās uzlādes vietas, līdz 2030. gadam to skaits varētu desmitkāršoties, bet 2035. gadā sasniegt 10 tūkstošus,” mazliet tālākas nākotnes aprises ieskicē Olafs Pulks. Rīgas domes ieguldījums varētu izpausties arī kā publiska zemes gabalu izsole pie ielām esošās teritorijās. Pašreizējās ieceres paredz katru gadu izsolīt vismaz 30 šādas zemes platības. Tāpat Olafs Pulks atzīst, ka ir gandarīts par uzņēmuma „Rīgas satiksme” aizvadītajā ziemā pirmo reizi izmantotajiem elektriskajiem autobusiem. Veiktās aplēses apliecina, ka tie ļauj samazināt ne tikai emisijas, bet arī energoizmaksas.

Reklāma Reklāma

Vajadzīga moderna un piemērota infrastruktūra

Lai elektroauto ekspluatācija būtu ērta un izdevīga, nepieciešams izveidot labi funkcionējošu autoceļu tīklu, kura ietvaros e-auto vadītāji varētu efektīvi pārvietoties ar savām automašīnām. Eksistē dažādi faktori, no kuriem atkarīgs, cik labi šāda sistēma spētu funkcionēt, un viens no tiem ir pietiekami plaši pieejama un ātra elektrisko automašīnu uzlāde. Ja šāda infrastruktūra nebūs izveidota, daudzi potenciālie pircēji var atlikt domu iegādāties e-auto. Iemesls gaužām vienkāršs – uzlādes punktu trūkums var radīt risku, ka elektroauto nepietiek enerģijas nokļūt vēlamajā vietā vai vēl sliktāk – palikt uz ceļa. Tādēļ nepieciešams izveidot pārdomātu uzlādes punktu tīklu ne tikai pilsētās, bet arī uz visiem svarīgākajiem valsts ceļiem, arī tālākos reģionos.

Tikpat būtiski, lai elektroauto uzlāde noritētu pietiekami ātri un neradītu to vadītājiem lieku aizkavēšanos. Šo iespēju var nodrošināt jaunākās paaudzes īpaši ātrās uzlādes stacijas. Igaunijas elektroauto uzlādes tīkla „Eleport” vadītājs Latvijā Kārlis Mendziņš uzsver, ka ultraātrās uzlādes punkti primāri būtu izvietojami pie tirdzniecības centriem, lielām biroju ēkām un svarīgos ceļu krustojumos. To pamatuzdevums būtu nodrošināt, lai e-auto vadītāji varētu 15–30 minūšu laikā piepildīt savas mašīnas akumulatorus ar enerģijas daudzumu, kas ļaus nobraukt 300–500 kilometrus. Elektroauto bateriju uzpildes ātruma nozīmību šī transporta veida attīstībā atzīmē arī Somijas superātrās uzlādes tehnoloģiju uzņēmuma „Kempower” Biznesa attīstības vadītājs Baltijā Mārtiņš Stirāns.

Lai elektroauto braucēji varētu justies komfortabli, viņiem jābūt iespējai gan veikt ātru uzlādi, gan ērti par to norēķināties. Šī jautājuma nozīmīgumu izceļ transporta apmaksas tehnoloģiju uzņēmuma „Mobilly” vadītājs Valdis Bergs. Viņš uzsver, ka jau šobrīd ar pakalpojuma „Mobilly Automatic” palīdzību iespējams ērti apmaksāt elektroauto enerģijas uzpildes pakalpojumus vairāk nekā 536 uzlādes stacijās, no kurām 415 atrodas Latvijā, bet pārējās – Lietuvā un Igaunijā.

Visam jādarbojas vienotā ķēdē

Lai elektroauto popularitāte augtu, tie kļūtu pieejamāki pircējiem un varētu efektīvāk konkurēt ar pašlaik izmantotajām automašīnām, bez piemērota uzlādes staciju tīkla un citas atbilstošas infrastruktūras izbūves nepieciešams nodrošināt arī sabiedrības domāšanas paradigmu maiņu. Baltijas Ilgtspējīgas mobilitātes alianses projektu vadītājs Aivis Lonskis ir pārliecināts, ka šādi pasākumi kā „Latvijas E-auto 2024/2025” strādā arī šajā virzienā. Tie palīdz mainīt sabiedrības izpratni par transporta ietekmi uz globāliem un nereti sarežģītiem vides jautājumiem, tādējādi atvieglojot Latvijas transporta zaļināšanas procesu. Aivis Lonskis gan uzskata, ka šajā jomā vēl joprojām ir daudz izaicinājumu.

Ikvienam auto ir svarīgs tā aprīkojums, un šo faktoru jāņem vērā jebkuras automašīnas iegādē. Uzņēmuma „Goodyear Dunlop Tires Baltic” vadītājs Mārtiņš Grīnbergs norāda, ka auto riepu un arī pārējo tam nepieciešamo rīku un iekārtu izvēlē svarīgi ievērot līdzsvaru starp ekoloģisko pusi, veiktspēju un drošumu. „Elektriskās automašīnas ir smagākas nekā fosilās degvielas auto, tādējādi riepas tiek pakļautas lielākai slodzei. Tas jāņem vērā, domājot, kurām riepām dot priekšroku, jo svarīgi panākt, lai tās reizē būtu gan klusas, gan drošas”.

Izvēlei jābūt līdzsvarotai un pārdomātai

Starp pasākuma „Latvijas E-auto 2024/2025” galvenajiem uzdevumiem ir elektrisko automašīnu modeļu vērtēšana dažādās kategorijās un bezemisiju mobilitātes veicināšana. Mūsdienās elektroauto tirgū ir novērojams dažādu modeļu pieplūdums, un cilvēkiem bez papildu zināšanām e-auto jomā nereti varētu radīt grūtības objektīvi izvērtēt katra ražojuma priekšrocības un trūkumus, kā arī to atbilstību savām vēlmēm un iespējām. Tādēļ eksperti testēs elektrisko automašīnu modeļus, lai varētu sniegt aktuālo informāciju potenciālajiem e-auto pircējiem un citiem interesentiem.

„Latvijas E-auto 2024/2025” organizatori aicina elektrisko automobiļu oficiālos pārstāvjus pieteikt elektroauto modeļus izvērtēšanai un testiem. Šobrīd ir reģistrēti jau 27 modeļi, bet to skaits vēl pieaugs. Automašīnas, kuras tiks testētas pasākuma ietvaros, ietver plašu modeļu un ražotāju spektru.

Elektroauto vērtēs vairākās kategorijās. Taps noskaidroti uzvarētāji cenu diapazonā līdz un virs 50 000 eiro, kā arī tiks piešķirtas balvas vairākās nominācijās – Radīts pilsētai, Ģimenes izvēle, Uzņēmēja izvēle, Biznesa klase, Skaistākais dizains un Simpātiju balva, kuru noteiks sabiedrības balsojums.