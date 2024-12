Foto. LETA/Evija Trifanova

Laikus noskaidro, vai tiksi, kur vēlies – autobusi un elektrovilcieni svētkos kursēs atbilstoši brīvdienu sarakstam Ieteikt







Visi elektrovilcieni no šodienas līdz ceturtdienai, 26.decembrim, kursēs atbilstoši brīvdienu sarakstam, aģentūru LETA informēja AS “Pasažieru vilciens” (PV) pārstāvji. Savukārt 28.decembrī elektrovilcieni kursēs atbilstoši darba dienu sarakstam.

Reklāma Reklāma

Vienlaikus PV norāda, ka līdz nākamā gada 1.janvārim saistībā ar svētkiem vilcienu kustības sarakstā būs vairākas izmaiņas, atceļot un pārceļot atsevišķus reģionālos reisus Jelgavas, Liepājas, Madonas, Gulbenes, Indras, Siguldas, Cēsu un Valmieras maršrutā.

Vienlaikus pirmssvētku un svētku dienās ierasto trīs vagonu sastāvu vietā garākajos maršrutos tiks norīkoti seši vagonu sastāvi.

Ar aktuālajām izmaiņām pasažieri var iepazīties PV mājaslapā “vivi.lv” un “Vivi” mobilajā lietotnē.

Ziemassvētkos Rīgā sabiedriskais transports kursēs pēc brīvdienu grafika

Galvaspilsētā Ziemassvētku brīvdienās, no šodienas līdz 26.decembrim, sabiedriskais transports kursēs pēc brīvdienu grafika, informēja uzņēmuma “Rīgas satiksme” Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Baiba Bartaševiča-Feldmane.

Rīgas pašvaldības maksas autostāvvietas, kuras apsaimnieko “Rīgas satiksme”, Ziemassvētkos, 24., 25. un 26.decembrī, autostāvvietas varēs izmantot bez maksas, izņemot apakšzemes stāvvietu Krišjāņa Valdemāra ielā 5a.

Savukārt sestdien, 28.decembrī, kas ir pārceltā darba diena, sabiedriskais transports kursēs pēc darba dienu grafika.

Šajā dienā autostāvvietu darba laiks nemainīsies un to darba laiks būs kā sestdienā – A, B, C un D tarifu zonās būs no plkst.9 līdz 17, bet R tarifu zonā no plkst.6 līdz 24.

Ziemassvētku brīvdienās, no šodienas līdz 26.decembrim, klientu centra Stacijas laukumā 2 darba laiks būs no plkst.10 līdz 18. Pārējie klientu centri būs slēgti.

Savukārt 28.decembrī Rīgas atbalsta centrs Ukrainas civiliedzīvotājiem Pāles ielā 9 strādās saīsināto darba laiku. Tā darba laiks būs no plkst.9 līdz 15.

Reklāma Reklāma

Autobusu maršruta Daugavpils-Krāslava divus reisus pielāgo izmaiņām vilcienu satiksmē

Reģionālo autobusu maršruta Daugavpils-Krāslava divus reisus no šodienas pielāgos izmaiņām vilcienu satiksmē, aģentūru LETA informēja Autotransporta direkcijā (ATD).

Maršrutā Daugavpils-Krāslava autobuss katru dienu reisā no Krāslavas izbrauks 15 minūtes vēlāk – plkst.6.30 un Daugavpils stacijā piestās plkst.7.30.

Savukārt no Daugavpils autoostas rīta reisā autobuss katru dienu izbrauks desmit minūtes agrāk – plkst.10.55, un Daugavpils stacijā būs plkst.11.02.

LETA jau ziņoja, ka no 15.decembra vilcienu kustības sarakstā stājās spēkā vairākas izmaiņas, tostarp tika atklāti vairāki jauni reisi uz Daugavpili, Cēsīm un Valgu, kā arī tika pilnveidots vilcienu intervāla grafiks.

Ieviešot jauno grafiku, vairāku reģionālo vilcienu braukšanas laiks kļuvis par piecām līdz desmit minūtēm īsāks visos virzienos, iepriekš informēja direkcijā.

Palielinot kopējo reisu skaitu uz Daugavpili, tika ieviesti divi reisi uz un no Daugavpils ar pārsēšanos Aizkrauklē uz elektrovilciena ekspresi. Savukārt pieprasītākajos laikos un no rīta saglabājušies tiešie reisi. Tādējādi uz un no Daugavpils tiek nodrošināti kopumā septiņi vilcieni dienā. Reisiem ar pārsēšanos ieviesta viena biļete, kuras cena būs tāda pati, kā tiešajā reisā.

ATD ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā.