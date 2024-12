VIDEO. Bijusī padomju raķešu bāze Valgā pārvērsta par Ziemassvētku brīnumzemi Ieteikt







Uzņēmīgi īpašnieki bijušajā padomju raķešu bāzē, kas atrodas Valgas apriņķī, uzbūruši īstu Ziemassvētku brīnumzemi ar industriālu pieskaņu.

“Raķešu bāzē R-12 satiekas tradicionālā Ziemassvētku sajūta ar zinātniskās fantastikas futūrismu. Jūs gaida interaktīvas gaismas instalācijas, dīdžejs Ziemassvētku vecītis, amatniecības darbnīca, 360 video kabīne, raķešu bāzes muzejs, snowtubing trase un Ziemassvētku kafejnīca,” teikts raķešu bāzes sociālo tīklu ierakstos.

Valgas pašvaldībā izvietotā padomju laika Viļašku kodolraķešu bāze ilgu laiku stāvēja pamesta. Pašreizējie īpašnieki pamesto raķešu bāzi iegādājās aptuveni pirms pusotra gada, ziņo Igaunijas Nacionālā raidorganizācija. Viņu vīzija ietver pazemes kultūras centru, kā arī muzeju, lai parādītu neparastās vietas aizraujošo vēsturi.

“Mēs esam meklējuši dažādus dokumentus un fotogrāfijas no arhīviem, kā arī esam saņēmuši vecus dokumentus no CIP no laika, kad bāze tika izspiegota no gaisa,” stāsta viens no bāzes īpašniekiem Rains Aunapu.

“Gads bija 1964. gads – februāris. Šeit ir reāli saglabāti aerofotoattēli, kas uzņemti no šejienes, un ir arī informācija par bāzi un plāni, kas atspoguļo visu, kas šeit notika.”

Nesen bijusī raķešu bāze pārbūvēta pavisam citam pavisam slepenam mērķim – kā vienai no Ziemassvētku vecīša bāzes vietām.

“Man patīk organizēt šāda veida ballītes, un Rainam radās ideja darīt kaut ko aizraujošu arī bērniem,” atklāj līdzīpašnieks Hennri Kirts, “un patiesībā šeit ir ļoti jautri arī pieaugušajiem!”

Tipisko Ziemassvētku rotājumu vidū atrodas senākā senlieta: padomju laika ugunsdzēsēju mašīna. Tas, vai šis transportlīdzeklis kalpo arī kā Ziemassvētku vecīša kamanas, pagaidām paliek noslēpums.