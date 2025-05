“Es ceru, ka tuvākajā laikā mēs varam vienoties pilnībā nogriezt tās pēdējās saites.” Cepurītis par sankcijām Ieteikt







TV24 raidījumā “Preses klubs” Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājs Edmunds Cepurītis komentēja Eiropas reakciju uz Krievijas agresiju un turpmākajiem iespējamiem soļiem sankciju politikā.

“Es domāju, ka Eiropas valstu līderi labi noorientējās izgaismojot to, ko mēs labi zinājām, ka Putins ne mieru, ne pamieru nevēlas. Pēdējā lieta, kas viņam rūp, ir cilvēku dzīvības vai droša pasaule,” sacīja Cepurītis.

Viņš atzīmēja, ka, lai arī bija cerības uz pamieru, skaidru signālu par to no Krievijas puses nesekoja. Pēc viņa teiktā, Eiropai joprojām ir iespējas pastiprināt sankcijas: “Tai skaitā iesaldēt Krievijas līdzekļus, vairāku miljardu apmērā, kuri joprojām atrodas Eiropā, kurus ir izmantot.”

Viņš arī pauda cerību uz atteikšanos no pēdējiem Krievijas energoresursiem: “Es ceru, ka tuvākajā laikā mēs varam vienoties pilnībā nogriezt tās pēdējās saites, kas ir palikušas, tai skaitā sašķidrinātā gāze, kas no Krievijas nonāk Eiropā.”

Latvijas nostāja ir skaidra un stingra: “Mēs atteicāmies jau pašā kara sākumā no Krievijas energoresursiem.”

Cepurītis arī uzsvēra, cik svarīgi ir ierobežot Krievijas ienākumus no naftas: “Tas ir galvenais Krievijas ieņēmumu avots, energoresursi, fosīlie resursi. Man liekas, šis ir labs un Krievijai sāpīgs solis, ka te var vēl vairāk ierobežot, lai to naftu nevarētu pārdot tām valstīm, kas joprojām ir gatavas to pirkt.”