"Es darbojos likumīgi, aizsargājot cilvēkus." Lukašenko beidzot komentē pasažieru lidmašīnas sagrābšanu







Papildināts plkst.16.12.

Baltkrievijas autoritārais līderis Aleksandrs Lukašenko trešdien savas darbības saistībā ar svētdien notikušo lidsabiedrības “Ryanair” piespiedu nosēšanos Minskā nodēvējis par likumīgām, vēsta ar līdera preses dienestu saistītais lietotnes “Telegram” kanāls “Pul Pervogo”.

“Es darbojos likumīgi, aizsargājot cilvēkus, atbilstoši visiem starptautiskajiem noteikumiem,” uzsvēris līderis.

Ziņojums par to, ka lidmašīnā atrodas spridzeklis, saņemts no Šveices, vēsta “Pul Pervogo”.

“Lidmašīnu pagrieza pie BelAES (Baltkrievijas atomelektrostacijas). Un ja pēkšņi AES drošības sistēmas tiktu izvērstas pilnas kaujas gatavības režīmā?” vaicāja Lukašenko.

Baltkrievijas varasiestādes iepriekš apgalvoja, ka ziņojums par spridzekli lidmašīnā saņemts no palestīniešu grupējuma “”Hamas” karavīriem”.

Kā vēsta Baltkrievijas oficiālā ziņu aģentūra BelTA, Lukašenko, trešdien tiekoties ar parlamenta deputātiem, Konstitucionālās komisijas locekļiem un valsts pārvaldes struktūru pārstāvjiem, klāstīja, ka valsts ienaidnieki pārkāpuši sarkanās līnijas.

“Kā jau mēs to prognozējām, mūsu nelabvēļi ārzemēs, kā arī valsts iekšienē mainījuši pret valsti vērstā uzbrukuma metodes. Viņi pārkāpuši daudzas sarkanās līnijas, pārkāpuši veselā saprāta un cilvēciskās morāles robežas,” norādīja līderis.

Lukašenko arī pieprasīja Rietumiem kompensēt izdevumus, kas Minskai radušies sakarā ar incidentu.

“Ja jūs gatavojat kārtējo sankciju paketi, tad neaizmirstiet kompensēt izdevumus, kuras cieta Baltkrievijas puse incidenta izmeklēšanas laikā. Ārkārtas situāciju ministrija, Veselības ministrija, sapieri, kinologi, pretterorisms un citi dienesti, kas tika izsaukti pēc manas komandas. Jo viņi tika iesaistīti atbilstoši starptautiskajiem noteikumiem un mūsu likumiem. Par to vajag samaksāt,” pavēstīja Lukašenko.

Tikmēr Kremlis trešdien pēc Lukašenko paziņojumiem pavēstīja, ka neredz iemeslu apšaubīt Baltkrievijas versiju par notikušo.

Lukašenko arī pavēstīja, ka turpmāk rietumvalstis pašas īstenos narkotiku un migrācijas kontroli uz robežas ar Baltkrieviju.

“Mēs apturējām narkotikas un migrantus – tagad paši varēsiet tās ēst un ķert,” paziņoja Lukašenko.

Viņš arī izteicās par aviokompāniju atteikšanos izmantot Baltkrievijas gaisa telpu. “Nepatīk lidot caur drošo Baltkrieviju – lidojiet tur, kur nogalināja 300 cilvēkus (Austrumukrainā),” pavēstīja Lukašenko.

Pret opozīciju spertos bargos soļus viņš raksturoja kā attaisnotus, skaidrojot, ka tādējādi Baltkrievijas valsts iedīglī apslāpējusi neonacisma vilni, vēsta BelTA.

Jau ziņots, ka svētdien aviosabiedrības “Ryanair” pasažieru lidmašīnai, kas bija ceļā no Atēnām uz Viļņu, Baltkrievijas gaisa telpā, netālu no Lietuvas robežas, nācās mainīt kursu un doties uz Minsku, kur Baltkrievijas kriminālpolicija aizturēja vienu no tās pasažieriem – opozīcijas līderes Svjatlanas Cihanouskas štāba locekli, opozīcijas medija “Nexta” dibinātāju un bijušo galveno redaktoru Romānu Protaseviču, kuram Baltkrievijā draud nāvessods. Tika aizturēta arī Protaseviča draudzene Sofija Sapega, kas arī bija starp lidmašīnas pasažieriem.

Eiropadome pirmdienas vakarā vienojās par ekonomisku un personālu sankciju noteikšanu pret Baltkrieviju, tostarp aizliedzot Baltkrievijas aviosabiedrībām lidojumus ES gaisa telpā un liedzot tām piekļuvi ES lidostām.

Eiropadome arī pieprasīja nekavējoties atbrīvot Protaseviču un Sapegu un garantēt viņu pārvietošanās brīvību.