“Es devu tev sieru ar…” Roberto Meloni Sardīnijā baro latviešus ar ES aizliegtu produktu 0
Roberto Meloni sociālajos tīklos publicējis video, kurā, dziedot slaveno Olgas Rajeckas dziesmu “Kad man vairs nebūs 16”, latviešiem dod degustēt Sardīnijas delikatesi, kas Eiropas Savienībā ir aizliegta – sieru ar dzīviem tārpiem.
“Siers ar tārpiem, jeb CASU MARZU vai CASU FRAZZIGU ir īsta sardīniešu delikatese. To ir ļoti grūti dabūt, jo Eiropas Savienība to aizliedza, bet es gribu, lai mani latvieši braucienā ar mani pa Sardīniju, izbauda un atklāj manu dzimto salu PILNĪBĀ! Vai viņiem patīk šis kulinārijas izaicinājums jeb “baiļu faktora sajūta”? Skaties video,” raksta Roberto Meloni.
“Baigi garšīgs,” sacīja drosmīgā latviete, kura sieru pagaršoja.
Casu Marzu ir tradicionāls Sardīnijas aitas piena siers ar dzīviem kukaiņu kāpuriem.