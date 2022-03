Ilustratīvs attēls Foto: SHUTTERSTOCK

Māra Libeka, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

“Kopš sācies karš Ukrainā, cilvēki vairāk nekā agrāk pērk Krievijā ražotos preparātus – plāksterus, lētākas ziedes, ko gadiem iecienījuši. Pārjautā divas trīs reizes, vai tiešām tie ir Krievijas. Jāpērkot, kamēr vēl ir, jo vēlāk vairs nebūšot. Arvien vairāk interesējas arī par joda tabletēm, bet sīkāku informāciju gan neprasa,” stāsta Velga Gūtmane, kura vada “Velgas aptieku”.

Tajā iepērkas Jelgavas novada Sesavas un Pilsrundāles iedzīvotāji. “Latvijas Avīze” vakar aptaujāja vairākas aptiekas, no kuru pārstāvju teiktā secināms, ka pieprasījums pēc joda tabletēm esot audzis arī citos lauku reģionos, nemaz nerunājot par Rīgas centru, kur šo preparātu pērk tik daudz, ka tā jau sāk pietrūkt. Piemēram, pašā Rīgas centrā “Saules aptiekā” daudz vairāk nekā līdz šim tiek pirktas gan joda tabletes, gan arī joda tinktūra.

Izrādās, ka ne tikai Latvijas, bet arī, piemēram, Somijas iedzīvotāji interesējoties par jodu. Somijā strādājošā latviešu ārste Linda Rautiainena tviterī svētdien ierakstījusi: “Lasu par to, ko darīt un nedarīt atombumbas sprādziena gadījumā. Ceru, ka man šīs zināšanas nekad nevajadzēs pielietot praksē.”

Cita tviterlietotāja – Linda Sunina, kura dzīvo Somijā, – viņai uz to atbildē rak­sta: “Es jau kuro dienu pārbaudu, kad atkal varēs nopirkt joda tabletes. Izpirktas visā Somijā. Iespējams, muļķīgi, bet labāk, lai mājās ir.”

Grib sēt paniku

Šādas versijas, ka joda tabletes palīdzēs radiācijas gadījumā, sākušas cirkulēt pēc tam, kad Krievijas prezidents Vladimirs Putins nedēļas nogalē izdarīja mājienus par kodolieroču lietošanu. Putins svētdien deva pavēli Krievijas bruņoto spēku ģenerālštāba priekšniekam Valērijam Gerasimovam un aizsardzības ministram Sergejam Šoigu izsludināt Krievijas atturēšanas spēkos jeb šīs valsts kodolspēkos īpašo kaujas dežūras režīmu.

Stratēģiskie atturēšanas spēki, kā teikts Krievijas Aizsardzības ministrijas mājaslapā, ir “Krievijas Federācijas bruņoto spēku kaujas potenciāla pamats, kas domāti, lai atturētu agresiju pret Krievijas Federāciju un tās sabiedrotajiem, kā arī sagrautu agresoru karā ar dažādu ieroču veidu, arī kodolieroču, lietošanu”.

Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs Krievijas rīcību vērtēja kā izmisuma soli, redzot, ka iecerētais zibenskarš Ukrainā ir izgāzies. Arī aizsardzības ministrs Artis Pabriks norādījis, ka īpašā režīma izsludināšanu Krievijas kodolspēkos veikta apzināti, lai sētu paniku gan Ukrainā, gan starptautiskajā sabiedrībā. Pabriks atgādina, ka saskaņā ar esošo Krievijas militāro doktrīnu draudēšana ar kodolieročiem nav nekas jauns un Krievija dažādos līmeņos to ir skandinājusi jau gadiem ilgi.

Ap Černobiļu radiācijas līmenis nav paaugstinājies

Izskan gan arī satraukums par to, kas notiks Čenobiļas atomelektrostacijā, kopš to ir okupējuši Krievijas militārie spēki.

Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra direktore Dace Šatrovska stāsta, ka uztraukumam neesot nekāda pamata. “Černobiļas AES nedarbojas, tā ir slēgta. Kodol­avārija tur notika 1986. gadā un kopš tā laika apkārt reaktoram ir uzlikts sarkofāgs, un reaktors vairs nedarbojas. Tas nozīmē ka kodolavārijas risks vairs nepastāv.

Masu informācijas līdzekļos ir izskanējis, ka Černobiļas teritorijā esot paaugstināts radiācijas līmenis. Ukrainas atbildīgās iestādes uzskata, ka tas, visticamāk, ir saistīts ar militārās tehnikas pārvietošanos. Starptautiskā atomenerģijas aģentūra ir norādījusi, ka tas neietekmē iedzīvotājus. Apkārtējās valstīs radiācijas līmenis nav paaugstinājies,” pastāstīja Šatrovska.

Jodu vai gāzmasku?

Latvijas Aizsardzības ministrijas izdotajā bukletā “Kā rīkoties krīzes situācijā”, kur doti ieteikumi par rīcību pirmajās 72 stundās jeb trijās diennaktīs katastrofu, pandēmijas un karadarbības gadījumā, ir arī ieteikumi, kā būtu jānokomplektē mājas aptieciņa, taču tur nav pieminētas joda tabletes.

Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba Medicīnas dienesta galvenais vadības ārsts Normunds Vaivads uzsver, ka joda tabletes nav zāles pret radiāciju.

“Pirmās palīdzības aptieciņa ir paredzēta medicīnā neprofesionālam cilvēkam, tāpēc tajā ievietotajiem medikamentiem un citām lietām jāatbilst tam kompetences līmenim, kas piemīt šīs aptieciņas lietotājam. Ja tur būs lieki medikamenti, viņš var nodarīt vairāk skādes nekā labuma. Kāds varbūt izdomās tinktūru uzliet uz brūces, nezinot, ka tādā veidā viņš to apdedzinās.

Muļķīgi domāt, ja dzeršu jodu, tikšu pasargāts no radiācijas. Katram cilvēkam organismā ir nepieciešams jods, un to ikdienā uzņem tāpat kā olbaltumvielas, taukus, ogļhidrātus. Bet, ja notiek kodolkatastrofa, tad apkārtējā vidē var izdalīties liels daudzums radioaktīvā jeb patoloģiskā joda. Ja kodolbīstamā mākoņa vilnis atplūst līdz Latvijai un rodas šis bīstamais jods, tad vairogdziedzeris to uzņems, un tas būs slikti veselībai.

Bet, šādā brīdī dzerot “normālo” jodu, tas nepasargās no radiācijas un no staru slimības neizdosies izvairīties, bet var samazināt radioaktīvā joda uzņemšanu.

Kodoluzbrukuma laikā elektromagnētiskais trieciena vilnis rada apdegumu, un cilvēkam rodas tādas veselības problēmas, kur jods nekādi nevar palīdzēt. Ja radiācijas putekļi ir visapkārt, tad var dzert jodu, cik grib, bet no tā nebūs nekādas jēgas – galvenais ir tikt projām no bīstamās vietas. Šādā gadījumā nevajag jodu, bet vajag respiratoru vai gāzmaksu,” skaidroja Vaivads.

Arī viņš uzskata, ka kodolšantāža ir Kremļa instruments, kā ietekmēt rietumvalstis, panākt bailes un paniku, nedrošību, musināt cilvēkus, lai viņi nevēlētos palīdzēt Ukrainai.

Kam jābūt mājas aptieciņā

Ieteikumi no LR Aizsardzības ministrijas izdotā bukleta “Kā rīkoties krīzes situācijā”

Krīzes laikā varētu nedarboties aptiekas vai tikt apgrūtināts ārstniecības iestāžu darbs. Tādēļ pārliecinies, ka tavā mājas aptieciņā ir vismaz viens ārstniecības līdzeklis no šādām medikamentu grupām un sekojoši līdzekļi, ko rekomendē Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests:

KATRAS MĀJSAIMNIECĪBAS APTIECIŅĀ JĀBŪT:

* pretsāpju un temperatūru mazinošiem līdzekļiem

* medikamentiem pret gremošanas traucējumiem

* pretalerģijas medikamentiem

* medikamentiem ar nomierinošu efektu

* dezinfekcijas līdzekļiem

* pārsienamiem materiāliem un šķērēm (plāksteru komplekts, marles saites, salvetes u. c.)

* ikdienā tev nepieciešamie medikamenti

* kā arī siltumu atstarojošai izdzīvošanas segai un termometram