“Galvenais jautājums – vai mēs ar lielu piespiešanu un obligāto vakcināciju varam panākt to, ka reāli lielāks skaits cilvēku vakcinējas un saslimstība mazinās,” RīgaTV 24 raidījumā “Preses Klubs” diskutē ekonomists Jānis Ošlejs.

“Ja varam visi vakcinēties un tiešām izslēgt kovidu, tad varbūt šādā veidā pieejot mēs varam kaut ko atrisināt, bet tā nebūs. Ir skaidri zinātnieku paziņojumi no Amerikas CDC un daudzām citām vadošām iestādēm par to, ka mums ir jāsadzīvo ar faktu, ka kovids ar mums būs kādu ilgāku laiku un tad mans jautājums ir par to, cik uzturama ir šāda politika?” viņš jautā par Latvijā ieviestajiem ierobežojumiem.

Viņš arī publiski iepriekš ir jautājis, ja mēs iesākam likt nefarmaceitiskos ierobežojumus, slēdzam skolas un citādi uz mirkli apstādinām ierasto dzīvi, kā būs iespējams nokāpt no tā koka, kurā esam uzkāpuši?

Kā šos ierobežojumus pārtraukt, ja gadījumā kovids nekad nebeigsies? Cik gadus tik ilgi dzīvosim?

“Ilgtspējīgs veids ir tāds, ko ilglaicīgi iespējams uzturēt, bet mēs nevaram ilglaicīgi, ja, piemēram, 30% cilvēku izvēlas nevakcinēties, izslēgt viņus no visām publiskajām vietām, tas nebūs iespējams. Ko darīsim tad?” ekonomists prāto.

Raidījuma vadītājs Sandijs Semjonovs, zinot, ka uzņēmējam pašam nav Covid-19 sertifikāta, jautā, vai Ošlejs nav pats juties diskriminēts?

“Es esmu par vakcināciju, bet es domāju, ka tā politika, kas šobrīd ir izveidota, nav nekādā veidā ilgtermiņā uzturama, tāpēc es domāju, ka tā ir jābeidz. Es redzu, ka Zviedrijā viņu galvenajam epidemiologam tika uzdots jautājums, vai tur kādreiz ieviesīs šos sertifikātus, un viņš atbildēja, ka nē, jo tas ir pārāk sarežģīti un tas nedod nekādu labumu,” ekonomists atklāj kaimiņvalstīs notiekošo.

Viņš uzskata, ka Latvija ir pārcentusies ar vakcinācijas sertifikātiem, tas nemudinās vakcinēties, jo ierobežojumi, kas izveidoti, piemēram, aizliegums apmeklēt restorānus, koncertus, valsts pārvaldes iestādes, ir tādi, bez kuriem daudzi cilvēki bez iztikt.

Šie ierobežojumi vairāk traucējot jauniešu dzīvi, kuri vēlas doties uz izklaides vietām, viņiem tas ir svarīgi, bet senoriem, par kuru vakcināciju jāuztraucas visvairāk, liegumi nav svarīgi.

“Līdz ar to es jautāju – priekš kam mēs to darām? Es neredzu jēgu un to, kā šie sertifikāti ir ilgtspējīgi uzturami,” Ošlejs teic.