Tramps draud noslaucīt Irānu no zemes virsas, ja tā uzbruks ASV kuģiem 1
ASV pirmdien uzsāka operāciju Persijas līcī, atkal pietuvinot reģionu pilna mēroga kara slieksnim. Donalds Tramps piedraudējis, ka Irāna tiks “noslaucīta no zemes virsas”, ja tā uzbruks ASV kuģiem, kas cenšas atjaunot kuģošanas maršrutu caur Hormuza šaurumu, vēsta “The Guardian”.
ASV uzsāktā operācija paredz palīdzēt simtiem kuģu ar apkalpēm, kas iesprostoti Persijas līcī. Teherāna mēģinājusi atjaunot blokādi šaurumā, kas ir viens no svarīgākajiem ūdensceļiem globālajā tirdzniecībā. Lai gan ASV armija apgalvo, ka iznīcinājusi sešas Irānas mazās laivas un pārtvērusi spārnotās raķetes un dronus, Irāna šos apgalvojumus noliedz.
Intervijā telekanālam “Fox News” Tramps raksturoja ASV jūras spēku manevrus kā “vienus no visu laiku lielākajiem” un apgalvoja, ka Irānas amatpersonas pēdējās sarunās bijušas “daudz piekāpīgākas” nekā iepriekš.
Atbildot uz bažām par ASV ieroču krājumiem, viņš norādīja: “Mums ir vairāk ieroču un munīcijas augstākā līmenī nekā jebkad agrāk.”
Trampa draudi Irānai atspoguļo viņa jau iepriekš izteiktos brīdinājumus, ka “visa civilizācija varētu iet bojā”, ja Teherāna neizpildīs ASV prasības attiecībā uz Hormuza šaurumu.
Šie komentāri raisījuši plašu reakciju gan ASV iekšpolitikā, gan starptautiski.
Viņa izteikumi arī met ēnu uz trauslo pamieru, kas tika panākts ar Pakistānas starpniecību un kas pagājušajā mēnesī apturēja karadarbību, bet neatrisināja jautājumu par Hormuza šauruma atvēršanu. Parasti caur šo šaurumu tiek transportēta aptuveni piektā daļa pasaules naftas piegāžu.
Irānas militārā centrālā pavēlniecība pirmdien brīdināja, ka uzbruks jebkuram ASV jūras spēku kuģim, kas tuvosies šaurumam, un apgalvoja, ka ar divām raķetēm trāpījusi ASV fregatei šajā reģionā.
Savukārt ASV Centrālā pavēlniecība paziņoja, ka blokādes laikā novirzījusi vismaz 50 tirdzniecības kuģus.
Kā vēsta ziņu aģentūra LETA, ASV pirmdien uzsāka centienus izvest iestrēgušos kuģus no Irānas bloķētā Hormuza šauruma, aicinot kuģus mainīt savus maršrutus.
Dienu pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Tramps paziņoja par “Brīvības projektu” kuģu izvešanai, Apvienotais jūras informācijas centrs paziņoja, ka ASV ir izveidojušas “pastiprinātas drošības zonu” uz dienvidiem no tipiskiem kuģošanas ceļiem un aicināja jūrniekus cieši koordinēt savu darbību ar Omānas iestādēm “paredzamā lielā satiksmes apjoma dēļ”.
Šaurums atrodas starp Irānas un Omānas teritoriju.
Līdz pirmdienas rītam nebija skaidrs, vai kāds kuģis ir pieņēmis ASV piedāvājumu, un Irānas militārā pavēlniecība pirmdien valsts raidorganizācijai IRIB paziņoja, ka kuģiem, kas šķērso šaurumu, ir jāsaskaņo savas darbības ar to.
Tramps sniedza maz informācijas par plānu, kas varētu būt vērienīgs mēģinājums palīdzēt simtiem kuģu un aptuveni 20 000 jūrnieku. Irāna nosodīja šo rīcību kā pamiera pārkāpumu.
ASV Centrālā pavēlniecība paziņoja, ka iniciatīvā tiks iesaistīti eskadriļas mīnu kuģi, vairāk nekā 100 lidmašīnas un 15 000 karavīru.
Kopš kara sākuma Persijas līcī ir iestrēguši kuģi un jūrnieki, daudzi no kuriem atrodas uz naftas un gāzes tankkuģiem un kravas kuģiem.