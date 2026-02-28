“Mēs esam ļoti, ļoti labā situācijā,” teic VID ģenerāldirektore, atklājot kosmisko kopējā nodokļu parāda summu 0
TV24 raidījumā “Dienas personība” Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore Baiba Šmite-Roķe atklāj, cik Latvijā ir liels nodokļu parāds.
Šmite-Roķe informē, ka kopējais nodokļu parāds valstī šobrīd ir 815 miljoni eiro. Viņa saprot, ka tas izklausās ārkārtīgi liels skaitlis, taču pirms dažiem gadiem summa bija lielāka nekā 1 miljards eiro. Eksperte arī stāsta, ka Latvijā esam labākā situācijā nekā citās Eiropas vai OECD valstīs. Citviet šis nodokļu parāds sastāda 35% no kopējiem nodokļu ieņēmumiem, bet mums tie ir vien 5%. “Mēs esam ļoti, ļoti labā situācijā,” teic VID ģenerāldirektore.
Salīdzinoši nelielā summa nozīmē to, ka VID savu darbu veic labi. Tiek strādāts ar pilnīgi visiem nodokļu nemaksātājiem – gan maziem, gan lieliem.
Vairāk uzzini video!