VIDEO. Krievijas opozicionārs Kasparovs ukraiņiem norāda, kā ar vienu darbību dot "trīskāršu triecienu" Putinam un Krievijai
Kamēr Putins Krievijā ir pie varas, karš Ukrainā nebeigsies, tāpēc politiskā režīma maiņa šajā valstī ir tik svarīga, paziņojis Garijs Kasparovs.
Viņaprāt, pašu Krieviju nākotnē gaida nopietnas pārmaiņas, tostarp robežu maiņa, lai gan pagaidām esot grūti prognozēt, kas no šīs valsts paliks pāri un vai tā vispār turpinās pastāvēt. Ar saviem secinājumiem Kasparovs dalījies “24 kanāla” raidījumā vietnē “YouTube”.
Politiķis, atbildot uz jautājumu, kad beigsies karš Ukrainā, norādīja, ka Eiropā atbilde uz šo jautājumu patiesībā esot zināma – karu varot apturēt tikai režīma maiņa Krievijā. Viņš pieļauj, ka tas gandrīz noteikti novestu pie Krievijas sabrukuma, taču uzsver, ka vispirms runa ir par režīma maiņu. Kamēr Putins ir pie varas, karš nebeigšoties, taču, pēc Kasparova domām, Eiropā to baidās atzīt.
Kasparovs uzskata, ka pašreizējais Krievijas režīms jau ir vājināšanās procesā. Viņaprāt, ja palīdzība Ukrainai tiktu pastiprināta, piemēram, dodot tai iespēju pilnībā iznīcināt Krimas tiltu, tas varētu kļūt par triecienu pašam Putinam, jo režīms balstās uz simboliem. Pēc Kasparova domām, ja Ukrainai būtu tehnoloģiskās iespējas nojaukt Kerčas tiltu, tas varētu kalpot kā ierosinātājs ķēdes reakcijai, kas novestu pie plašāka sabrukuma.
Tāpat šahists un politiķis ieskicējis Krievijas nākotnes perspektīvas. Viņš uzskata, ka, ja Krievijai pēc kara un impērijas sabrukuma būs lemts saglabāties, tās politiskā karte noteikti atšķirsies no pašreizējās. Kasparovs norāda, ka šodienas Krievijas karte būtībā ir Krievijas impērijas palieka pēc PSRS sabrukuma, un, viņaprāt, šis sabrukuma process turpināsies.
Viņš prognozē, ka Krievija varētu zaudēt Ziemeļkaukāzu. Savukārt galvenais jautājums Krievijas politiskajai un ekonomiskajai izdzīvošanai, viņaprāt, būs tas, vai Ķīna pārņems Tālos Austrumus un Austrumsibīriju.