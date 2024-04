Pirms vēlēšanu dienas, 8. jūnija, iecirkņos varēs nobalsot: pirmdien, 3. jūnijā, ceturtdien, 6. jūnijā un piektdien, 7. jūnijā. Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Tuvojas Eiropas Parlamenta vēlēšanas – līdz tām atlicis nedaudz vairāk par mēnesi. Par to, kas jāzina katram pilsonim, lai savas balss nodošana noritētu bez sarežģījumiem, vaicājām Centrālajai vēlēšanu komisijai (CVK). Konsultē CVK pārstāvis Andrejs Vaivars.

Vēlēšanu norises laiks un vieta

Eiropas Parlamenta vēlēšanas Latvijā norisināsies sestdien – 8. jūnijā. Taču tiks nodrošināta arī iepriekšēja balsošana tiem, kam kādu iemeslu dēļ šajā datumā nebūs iespējams izdarīt savu izvēli.

Pirms vēlēšanu dienas iecirkņos varēs nobalsot: pirmdien, 3. jūnijā, ceturtdien, 6. jūnijā un piektdien, 7. jūnijā.

Vēlētāji Latvijā varēs balsot jebkurā iecirknī gan vēlēšanu dienā, gan iepriekšējā balsošanā. Vēlēšanu dienā 8. jūnijā vēlēšanu iecirkņi strādās no pulksten 8 līdz 20.

Bet iepriekšējai balsošanai iecirkņi būs atvērti:

• pirmdien, 3. jūnijā, no pulksten 8 līdz 13,

• ceturtdien, 6. jūnijā, no pulksten 16 līdz 20,

• piektdien, 7. jūnijā, no pulksten 13 līdz 18.

Kopumā Latvijā strādās 945 vēlēšanu iecirkņi. Ar vēlēšanu iecirkņu sarakstu var iepazīties CVK mājaslapā: www.cvk.lv, sadaļā Noderīgi > Vēlēšanu iecirkņi EP2024.

CVK ir informējusi katru pašvaldību par tās teritorijā strādājošajiem vēlēšanu iecirkņiem.

Vēlēšanu norise

Tiesības piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās ir Latvijas pilsoņiem, kā arī citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā sasnieguši 18 gadu vecumu.

Lai piedalītos vēlēšanās, nepieciešama derīga pase vai personas apliecība. Ieejot vēlēšanu iecirknī, būs jāuzrāda vēlēšanu komisijas pārstāvim līdzi paņemtā Latvijas Republikas pilsoņa pase vai eID karte. Kad vēlēšanu komisijas darbinieks būs noskenējis pasi vai eID karti, viņš izsniegs vēlētājam Eiropas Parlamenta vēlēšanu zīmes un aploksni. Pēc vēlēšanu zīmju un aploksnes saņemšanas jādodas uz balsošanas kabīni, lai izvēlētos vienu vēlēšanu zīmi.

Vēlēšanu zīmē vēlētājs var:

• ar “+” atzīmēt kandidātus, kurus īpaši atbalsta;

• izsvītrot kandidātus, kurus neatbalsta;

• atstāt vēlēšanu zīmi negrozītu.

Izraudzītā vēlēšanu zīme jāieliek aploksnē, un aploksne jāaizlīmē. Aizlīmētā aploksne jāiemet balsošanas kastē.

Vēlēšanu zīmes nedrīkst būt bojātas. Respektīvi – vēlētājs drīkst ar “+” atzīmēt kandidātus, kurus īpaši atbalsta, izsvītrot kandidātus, kurus neatbalsta, vai arī atstāt vēlēšanu zīmi negrozītu. Jebkādas citas darbības ar vēlēšanu zīmi nav atļautas. Tukšas aploksnes iemešanai urnā nav jēgas, jo tā ir bezvērtīga balss, kas ir tāpat kā, ja cilvēks vispār nebūtu piedalījies vēlēšanās.

Balsošana mājās un palīdzība balsošanā

Balsošana mājās jāpiesaka iepriekš – tas jāizdara no 3. jūnija līdz 8. jūnija pulksten 12. Balsot mājās var cilvēki, kuriem veselības stāvoklis neļauj doties uz kādu no iecirkņiem.

Balsošanai mājās jāuzraksta iesniegums, kurā jāiekļauj vārds un uzvārds, personas kods, savs tālruņa numurs, adrese (daudzdzīvokļu mājai jānorāda ārdurvju kods).

Iesniegumu par balsošanu mājās var nodot tuvākajā vēlēšanu iecirknī. To var aiznest radinieks, kaimiņš, aprūpētājs vai cita uzticības persona. Iesniegumu arī var nosūtīt e-pastā savas pašvaldības vēlēšanu komisijai (tāds iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu).

Saņemtos iesniegumus CVK nogādās tiem pašvaldību vēlēšanu iecirkņiem, kas atrodas vistuvāk balsotāja atrašanās vietai, un attiecīgais iecirknis arī viņu apkalpos. Tā kā faktiski nav iespējams noteikt precīzu vēlēšanu komisijas pārstāvja ierašanās laiku, tas iepriekš ar vēlētāju netiks saskaņots. Vēlēšanu dienā pulksten 12, kad beigsies šādu pieteikumu iesniegšanas laiks, vēlēšanu iecirkņu darbinieki sāks savu darbu šajā jomā, apbraukājot visus pieteikumu iesniedzējus.

Ir gadījumi, kad vēlētājs pats nevar atzīmēt kandidātus vai arī pats nevar ielikt aploksnē vēlēšanu zīmi, piemēram, invaliditātes dēļ. Tādos gadījumos viņš var lūgt to izdarīt kādam no ģimenes. Drīkst palīdzēt arī kāda cita vēlētāja uzticības persona. Arī vēlēšanu iecirkņa darbinieks drīkst palīdzēt vēlētājam, bet tikai pēc paša vēlētāja lūguma.

Latvijas pilsoņiem, kas vēlēšanu laikā būs ārvalstīs

Vēlētāji, Latvijas pilsoņi, kas Eiropas Parlamenta vēlēšanu laikā neatradīsies Latvijā, varēs nobalsot ārvalstīs. Balsstiesīgie, kuru reģistrētā dzīvesvieta ir ārvalstīs, tiek iekļauti kopējā vēlētāju sarakstā ārvalstīs. Attiecīgi – lai piedalītos vēlēšanās un izmantotu savas balsstiesības, šiem pilsoņiem laikus jāpieņem lēmums par balsošanas veidu un jāpiesakās balsot pa pastu vai kādā no vēlēšanu iecirkņiem ārvalstīs, vai kādā vēlēšanu iecirknī Latvijā.

CVK piedāvā Latvijas pilsoņiem, kuri uzturas ārvalstīs, pasta balsošanas iespēju – tam jāpiesakās, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā: Latvija.gov.lv un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes oficiālajā tīmekļvietnē: www.pmlp.gov.lv pieejamu bezmaksas elektronisko pakalpojumu Vēlētāja datu pārvaldība.

Balsošanai pa pastu varēs pieteikties laikā no 4. līdz 31. maijam.

Pēc veiksmīgas pieslēgšanās e-pakalpojumam vēlētājs varēs iepazīties ar informāciju par balošanas kārtību, lejuplādēt balsošanas materiālus un izvēlēties vēlēšanu zīmi, kas atbilst tam kandidātu sarakstam, par kuru vēlas balsot. Tālāk pašam būs jāizdrukā vēlēšanu materiāli, jāizdara sava izvēle un balsojums jānosūta iecirkņa komisijai balsošanai pa pastu Rīgā (pasta adrese: Smilšu iela 4, Rīga, Latvija LV-1050). Par derīgām tiks uzskatītas pasta aploksnes, kas iecirkņa komisijā tiks saņemtas līdz balsu skaitīšanas sākumam – 2024. gada 9. jūnija rītam.

Lai izmantotu balsstiesības Latvijā, citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem jābūt iekļautiem Latvijas Iedzīvotāju reģistrā un ne vēlāk kā 30 dienu pirms vēlēšanām jāreģistrējas balsošanai Centrālajā vēlēšanu komisijā.

Noderīga informācija

Informācija par vēlēšanām pieejama CVK mājaslapā: www.cvk.lv, sociālajos tīklos, pašvaldību vēlēšanu komisijās, kā arī medijos. Ar kandidātu sarakstiem un vēlēšanu programmām varēs iepazīties arī vēlēšanu iecirkņos.

Šajās vēlēšanās Latvija ir viens vēlēšanu apgabals, no kura Eiropas Parlamentā jāievēlē deviņi deputāti. Latvijā vēlētājiem būs iespēja izvēlēties kādu no 16 pieteiktajiem kandidātu sarakstiem, kuros kopumā iekļauts 271 kandidāts.

Oficiālie vēlēšanu rezultāti tiks izziņoti tūlīt pēc tam, kad būs slēgts pēdējais vēlēšanu iecirknis Eiropas Savienībā – 2024. gada 9. jūnijā pulksten 23.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) ziņojumu centra tālrunis 67356161, KNAB uzticības tālrunis 80002070. KNAB ziņošanas platforma: zino.knab.gov.lv un bezmaksas mobilā lietotne Ziņo KNAB!.

Kalendārs

• 4. maijs – sākas pieteikšanās pasta balsošanai (vēlētājiem, kas uzturas ārvalstīs).

• 9. maijs – sākas priekšvēlēšanu aģitācijas izvietošanas aizliegums televīzijā.

• 10. maijs – pēdējā diena, kad vēlēšanām Latvijā var reģistrēties citu ES dalībvalstu pilsoņi, kuri uzturas Latvijā.

• 20. maijs – sāk darboties CVK informatīvais tālrunis 67049999.

• 31. maijs – pēdējā diena, kad var pieteikties balsošanai pa pastu (vēlētājiem, kas uzturas ārvalstīs).

• No 3. jūnija – vēlēšanu iecirkņos var pieteikt balsošanu vēlētāja atrašanās vietā.

• No 3. jūnija vēlēšanu iecirkņos tiek nodrošināta iespēja iepazīties ar kandidātu sarakstiem un priekšvēlēšanu programmām.

• 8. jūnijs – Eiropas Parlamenta vēlēšanu diena.

Der zināt!

Vēlēšanās pasei vai eID kartei jābūt derīgai. Tāpēc ieteicams jau tagad pārbaudīt dokumenta derīguma termiņu. Ja tas beidzies vai tuvojas tā beigas, līdz vēlēšanām vēl var pagūt atjaunot dokumentu, vēršoties kādā no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļām.

Šīs Latvijā būs pirmās Eiropas Parlamenta vēlēšanas, kad balsot varēs jebkurā vēlēšanu iecirknī – vēlētāji nebūs piesaistīti konkrētiem iecirkņiem.