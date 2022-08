Farmaceita konsultācija piejūras koncerta parkā

Farmaceita konsultācija piejūras koncerta parkā Ieteikt







“Ja cilvēks ir aktīvs, prot katrai dienai atrast vērtību un prieku, tad arī veselību izdodas ilgāk saglabāt!” tā sarunā ar farmaceitu, stāstot par savu motivāciju braukt tik tālu ceļu uz Liepāju, šķērsojot vai visu Latviju, sacīja kāda senioru kopas dziedātāja no Cēsīm. Skanīgās dziesmas un deju soļi aizvadītajā svētdienā notikušajā 4. Vislatvijas senioru vokālo ansambļu sadziedāšanās pasākumā koncerta parkā „Pūt vējiņi!” to pārliecinoši pierādīja.

Dziedāt ir veselīgi!

“Tik daudz ieinteresētu un vajadzīgu sarunu par veselību! Vēlme izmērīt asinsspiedienu un noteikt skābekļa saturu asinīs ar pulsa oksimetru bija vai katram trešajam pasākuma dalībniekam. Dziedāt taču ir tik veselīgi, bet, lai labāk skanētu, ir svarīgi labi justies. Un par savu veselību ir jārūpējas ikvienam un ik dienu, arī svētku reizēs neizmirstot lietot vajadzīgos medikamentus un paņemot līdzi somiņā mazo aptieciņu!” saka „Mēness aptiekas” farmaceite no Liepājas Liene Rudzīte.

Viņa kopā ar kolēģiem (farmaceitiem un aptiekas vadītājiem Liliju Vācieti no Saldus un Vadimu Brižaņu no Rīgas) šoreiz konsultēja ārpus aptiekas – koncerta parkā „Pūt vējiņi!”. Tieši saruna ar farmaceitu bija viena no „Mēness aptiekas” sagādātajām īpašajām iespējām tiem vairāk nekā 750 aktīvo senioru no 66 kolektīviem, kuri pagājušā svētdienā Liepājā pulcējās 4. Vislatvijas senioru vokālo ansambļu sadziedāšanās pasākumā no visiem Latvijas reģioniem, pārstāvot gan Kurzemi, gan Vidzemi, Zemgali, Latgali un, protams, arī Rīgu un tai tuvās pilsētas.

Jau tradicionālo senioru satikšanos šoreiz kuplināja arī senioru dejotāju kopas un viesi no Lietuvas. To ievadvārdos uzsvēra Latvijas Pensionāru federācijas valdes locekle Dzintra Žilde, izsakot pateicību par uzņemšanu un tradicionālo pasākuma zizli no Cēsu pašvaldības nododot Liepājas mēra Gunāra Ansiņa rokās. Sadziedāšanās svētkus atklāja LPF priekšsēdētāja Aija Barča, klātesošos uzrunāja Labklājības ministrs Gatis Eglītis.

Konsultācija svaigā gaisā

„Biju domājis, ka te varēs vien pasēdēt ēnā, bet izrādās, ka te ir dabūnama kārtīga konsultācija svaigā gaisā! Nekad vēl nebiju mēģinājis noteikt skābekļa daudzumu asinīs ar pulsometru. Tagad zinu, ka šodien man tā ir diezgan,” nevēloties atklāt savu vārdu, nosmēja kungs ar kovboja cepuri galvā un atgriezās savā sēdvietā netālu no skatuves, lai turpinātu baudīt svētku dienu.

„Jau vairākus gadus esam kopā šajā vasaras notikumā, kurā pulcējas tik daudz enerģisku, gudru un radošu senioru no visas Latvijas. Tādas tikšanās ir lieliskas, lai seniori arī ārpus medicīnas vides varētu pārrunāt par savu veselību un pašsajūtu. Jutāmies gandarīti, ka varējām atgādināt visiem par nepieciešamību pietiekami padzerties tveices laikā un arī piedāvāt dzeramo ūdeni, kā arī no Rīgas farmaceitiskās fabrikas sagādātos roku tīrīšanas gelus, neļaujot piemirst par piesardzības pasākumiem, lai nesaslimtu.

Mēs ļoti novērtējam to, ka koncerta starplaikos tik daudzi izmantoja iespēju un izmērīja asinsspiedienu, saņēma konsultāciju un arī informatīvus materiālus, ko mums palīdzēja sarūpēt pacientu biedrība parsirdi.lv . Varējām konsultēt pat četrus dalībniekus vienlaikus, jo ar mums kopā bija arī kolēģe no Veselības centru apvienības poliklīnikas Liepājā.

Mēs šoreiz izvēlējāmies un īpaši suminājām arī savu favorītu ansambli – tā ir dziedātāju kopa no Dobeles „Sudraba vītoli”. Lai viņiem un visiem citiem senioru kolektīviem skanīgas balsis un raits solis arī nākamajā sezonā!” saka „Mēness aptiekas” farmaceits Vadims Brižaņs.