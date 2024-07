Pēdējās dienās socvietnē X nerimstas karstas diskusijas ap kādu darba sludinājumu, kur kāda ģimene meklē mājās sev palīgu. Šķiet, auklīti trim bērniem, pavāru un mājkalpotāju vienā personā, kas reizēm varētu dzīvot arī pie ģimenes. Solītā alga 5 eiro stundā – diskutabla, kā to rāda komentāri pie šā ieraksta. Tomēr varbūt mazāk pamanīts, bet akcents kādā tvītā ir liks uz faktu, ka parastā ģimenē, parastās mājās arī ir šāds cilvēks – tā ir mamma, kas visu augstāk minēto dara bez samaksas. Kā vērtēt un argumentēt, vai atalgojums par prasītajām kvalitātēm ir adekvāts, vai tomēr tas skan kā ņirgāšanās par cilvēku, ņemot arī vērā faktu, ka Latvijā ir ārkārtīgi daudz darbavietu, kur 5 eiro stundā ir vidējā darba samaksa.

Un jau laicīgi atruna: jā, jebkurš darbs ir jādara max labi, ja reiz esi piekritis to veikt un pat ja samaksu gribētu lielāku. BET. Kad nav it neviena atbilstoša tīkotāja uz šīm darba vietām, tad izrādās, ka uz neatbilstošu kvalifikāciju tomēr var pievērt un piever acis.

Ok, neizlasīju, my bad. Tad neto 800 vs neto no 700 bruto, kas ir ļoti stipri atkarīgs no apgādājamo skaita un citām fīčām. Es teiktu, ka runājot par 800 neto, cilvēku pazemo, jo viņam tad pašam jāizdīc no darba devēja soc labumi, jāpamato apgādājamie utml.

