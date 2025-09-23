“Fekāliju noplūde” – Kupjanskas “neredzamie” okupanti tikuši pie šāda “pagodinoša” apzīmējuma 14

16:09, 23. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Kupjanskas sektors Ukrainā – šajā kontekstā aktīvi tiek runāts par caurulēm, kas ir jau trešā reize šajā kontekstā. Pirmā reize bija par Avdijivku, tad Kurskas apgabalā, tagad Kupjanskā, kur krievi mēģina izmantot gāzes caurules, lai pārvietotos – ukraiņi to sauc par fekāliju noplūdi no caurules. Šādu faktu TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” atklāja Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks.

Kupjanskas pilsēta ir Ukrainas kontrolē, neņemot vērā krievu mēģinājumus to iekarot. Pavisam apgabalā ir 4 gāzes cauruļvadi, no tiem jau 3 ukraiņi ir aiztaisījuši ciet – appludinājuši, salikuši mīnas tajos un dzeloņstieples, līdz ar to krievu virzībai pagaidām palicis viens no tiem.

Kupjanskā šie okupanti iekļuva pa gāzesvadu, šķērsojot Oskilas upi. Ceļš no sākumpunkta līdz pilsētai pa gāzesvadu aizņem aptuveni 4 dienas. Šis ceļojums fiksēts arī video (skatīt, sākot no 2:40).

Ukrainas rokās nonākuši krievu gūstekņi, kuri, kā izteicās Slaidiņš, stāstījuši interesantas lietas, proti, okupantu karavīriem dots rīkojums, kas jādara caurulē; iedotas pretcaurejas zāles un pusotrs litrs ūdens. Katram bijis telefons, kas atbalsta dažādas SIM kartes un mobilās lietotnes, kurās ievadīti konkrēti punkti no Kupjanskas – tur satiktu noteiktus cilvēkus, lai ieņemtu pozīcijas noteiktās ēkās un sagaidītu papildspēkus pilsētas ieņemšanai.

Slaidiņš atgādina, ka līdzīgi tagad notiek pie Pokrovskas, kur okupanti iefiltrējušies un grūti tos nākas dabūt ārā, savukārt Sudžā tiešī šāds plāns okupantiem īstenojies veiksmīgi.

