“Viņi nav džentelmeņi, viņi par to nospļaujas! Varam atvadīties no vecajiem laikiem!” atzīst eksperti 0
Karš mūsdienās kļuvis par relatīvu jēdzienu – vai starp Izraēlu un Irānu ir karš, vai starp Irānu un Ameriku ir karš? Nē, nav, bet bumbas un raķetes tiek sūtītas, tā TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” sacīja Andris Teikmanis, ārlietu eksperts, bijušais vēstnieks ASV un Krievijā.
“Mēs varam atvadīties no vecajiem labajiem laikiem, Bismarka laikiem, kad svinīgi tika iesniegta nota un pieteikts karš, un paziņots, ka valstis atrodas kara stāvoklī,” šā brīža situāciju raksturo politiķis, piebilstot, ka tagad tā vairs nenotiek.
Konflikti tā vienkārši neizbeidzas, tiem ir dažādas izpausmes – konflikts Ukrainā ir tuvu mums blakus, tās būtībā ir atskaņas, kas iet pāri Ukrainas robežām, ar kurām rēķinās, saka Teikmanis. Viņš atzīst, ka pēdējo dienu notikumi jau nekas tāds principiāli negaidīts nebija.
Andis Kudors, politologs, RSU lektors, piekrīt Teikmanim, sakot, ka robežas starp karu un mieru ir izplūdušas un ir hibrīdkarš, ko varētu saukt par hibrīdUzbrukumu.
Konvencionāls klasiskais karš joprojām būtu ar pazīmi – kara pieteikums, bet Krievija karo pārsvarā bez kara pieteikuma, viņi nav džentlmeņi, kas ievērotu vispārējos noteikumus, kas ir starptautiskajās tiesībās.
Kara uzsākšanas iemesls – vai tas ir taisnīgs; kara īstenošanas veids – vai tas ir atbilstošs cilvēka cieņai gan pret gūstekņiem, gan citādi; Kudors atzīst, ka Krievija uz to nospļaujas.
Šis ir Krievijas tests pret NATO un tā 5. pantu, testē arī Polijas pretgaisa aizsardzības spējas, kas šobrīd nav pietiekamas, norāda Kudors, piebilstot, ka, ja kas tāds notiktu vēlreiz, būs jādomā, vai simtiem tūkstošu vērtas raķetes būs vērts tērēt pret lētajiem droniem – šis būs viss Austrumu flanka izaicinājums – būt gataviem dronu uzbrukumiem.