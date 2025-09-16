“Krievija testēs mūsu robežas arvien tālāk…” NATO ir pārāk aizņemta ar to, kā definēt iebrukumu Polijā 0
NATO savu 5. pantu ir pielietojusi tikai vienu reizi – 2001. gada 11. septembrī, kad lidmašīnas ietriecās Ņujorkas dvīņu torņos un Pentagonā, tas bija tiešs teroristu uzbrukums Amerikas Savienotajām Valstīm. To TV24 raidījumā “Globuss” atgādināja Sandis Šrāders, Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks, Latvijas Transatlantiskās organizācijas valdes loceklis.
ASV kā vadošā NATO dalībvalsts iniciēja šo 5. punktu, un visas valstis sekoja ASV, lai turpmāk cīnītos pret terorismu. Kā saka Šrāders, šoreiz atšķirība ir tajā, ka “paldies Dievam, Polijā neviens nav gājis bojā, bet teroristu valsts un teroristu režīma 19 kaujas droni ir ielidojuši Polijas gaisa telpā – tā nav nejaušība.”
NATO dalībvalstis un NATO institūcijas šobrīd ir pārāk aizņemtas ar to, kā definēt šo iebrukumu, taču būtu vairāk jāfokusējas uz to, kā atturēt Krievijas militāro agresiju vispār, uzskata eksperts.
“Redzam, ka esam veikli definīcijās par to, ka tas ir incidents un atklāts uzbrukums. NATO institūcijas un dalībvalstis atklāti saka, ka šis bija apzināts uzbrukums NATO dalībvalstīm un tieši tā to vajadzētu uztvert,” lēmumu pieņemšanas gausumu akcentē Šrāders.
Polija, kas jau ir piemērojusi NATO 4. pantu – konsultācijas NATO dalībvalstu starpā, lai nāktu klajā ar atbildi, kas ir obligāts pasākums, lai NATO kā institūcija saglabātu savu spēku un spētu atturēt Krieviju nākotnē.
“Ja mēs tagad neatbildēsim, tad Krievija testēs mūsu robežas arvien tālāk, un mēs varam sagaidīt jaunus militārus uzbrukumus un testus NATO kolektīvajai aizsardzībai,” brīdina eksperts.
