Finanšu eksperts: Lai gan "Rīgas siltums" sola par 10% samazināt tarifu, iedzīvotāju rēķinos tas samazināsies vien par 1,6%







Rīgā no 1.aprīļa siltuma tarifu plānots samazināt par 10%, liecina publikācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Kā aģentūru LETA informēja uzņēmumā, AS “Rīgas siltums” izskatīšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā iesniegusi vairāk nekā par 18 eiro samazināto siltumenerģijas tarifu, kas plānots 165,32 eiro par megavatstundu bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

Līdz ar to kopā ar valsts atbalstu mājsaimniecībām siltuma tarifs būs 110,53 eiro par megavatstundu bez PVN, kas iepriekš bija 112,39 eiro par megavatstundu bez PVN.

Taču, iedziļinoties šajā informācijā vairāk, aina iezīmējas nedaudz atšķirīga. To savā “Twitter” ierakstā skaidro Jānis Hermanis, LDDK finanšu un nodokļu eksperts.

Eksperts raksta: “Ziņās saka, ka Rīgā siltumenerģijas tarifs no aprīļa samazināsies par 10% (183,86->165,32). Bet tarifs, ko maksā mājsaimniecības, samazināsies tikai par 1,6% (112,39->110,53). Tas saistīts ar to, ka gandrīz visu tarifa sadārdzinājumu (90% apmērā) virs 150€/MwH sedz valsts. Jo lielāks tarifs, jo vairāk valsts to subsidē. Tas darbojas arī pretējā virzienā.. Patērētāji siltumenerģijas tarifu kritumu vairāk sajūtīs, ja tas noslīdēs zem 150 eiro sliekšņa.”

Tas saistīts ar to, ka gandrīz visu tarifa sadārdzinājumu (90% apmērā) virs 150€/MwH sedz valsts.

