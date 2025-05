“Forumu LĪDERE” arī šogad varēs skatīties bezmaksas tiešraidē Ieteikt







Cauri plaukstošajiem pumpuriem, skanīgām putnu dziesmām un siltajiem saules stariem nemanot atnācis maijs. Sekojot dabas piemēram, šis ir laiks, kad gribas uzplaukt, atvērties pasaulei un ieelpot dzīvi ar jaunu jaudu. Īstais atspēriena punkts jau vairākus gadus tam ir izaugsmes un iedvesmas pasākums “Forums LĪDERE”. Arī šis gads nebūs izņēmums – 16. maijā jau astoto reizi vienkopus pulcēsies 3500 Latvijas aktīvās dāmas, kuras klātienē baudīs sirsnīgu, iedvesmojošu, vērtīgām atziņām un pārsteigumiem bagātu dienu. Būtiski, ka arī šogad “Foruma LĪDERE” rīkotāji dos iespēju vērot pasākuma tiešraidi bez maksas.

Ņemot vērā lielo interesi un to, ka klātienes vietu skaits ir ierobežots, pasākuma organizatori piedāvā “Forumu LĪDERE” skatīties tiešraidē bez maksas. Šādu iespēju ik gadu izmanto arvien vairāk interesentu. Pērn forumam šādā formātā sekoja līdzi ap 130 000 skatītāju. Sagaidot, ka arī šogad interese to skatīties attālināti būs liela, “Foruma LĪDERE” viens no galvenajiem atbalstītājiem SEB banka nodrošinās bezmaksas tiešraidi visā pasaulē. Papildus tam pasākumu varēs vērot “Foruma LĪDERE” mājaslapā, “YouTube” kontā un “Facebook” plūsmā.

Strauji pieaug ne tikai tiešraides skatītāju skaits. Ik gadu forums pulcē arvien vairāk sieviešu, kuras to izvēlas baudīt klātienē. Jau vairākus gadus par “Foruma LĪDERE” mājām kļuvusi Ķīpsalas izstāžu halle. Ja pērn šeit pulcējās ap 3000 dāmu, tad šogad šo sievišķīguma pilno dienu vienkopus svinēs 3500 apmeklētājas.

Pasākuma galvenā daļa nemainīgi sadalīta trīs sesijās: “Profesionālā izaugsme – sasniedz vairāk”, “Attiecības. Ģimene. Mijiedarbība” un “Personiskā attīstība – sapņo drošāk”, kur savos stāstos dalīsies 16 iedvesmojoši un dzīves gudri lektori. Paralēli tam apmeklētājas visas dienas garumā sagaidīs dažādi pārsteigumi, ko sarūpējis kuplais “Forums LĪDERE” atbalstītāju pulks, lai padarītu šo dienu par neaizmirstamiem un burvīgiem svētkiem ikvienai dāmai.

Šobrīd visas biļetes uz “Forumu LĪDERE” ir izpārdotas. Taču, ja vēlme apmeklēt šo pasākumu klātienē ir patiešām liela, iespējams pieteikties gaidīšanas sarakstā. Dažkārt kāda vieta atbrīvojas, tāpēc šī ir burtiski pēdējā iespēja, kā tikt pie kārotās biļetes uz forumu.