Igaunijā svinīgā ceremonijā atklāj Tartu pilsētā Eiropas kultūras galvaspilsētas gadu - 2024!

FOTO. Ar vērienīgu šovu igauņi Tartu atklāj Eiropas kultūras galvaspilsētas gadu! Ieteikt







Tartu kopā ar Dienvidigaunijas reģionu piektdien, 26. janvārī, uzsāka savu Eiropas kultūras galvaspilsētas gadu, sekojot Bādišlei Austrijā un Būdei Norvēģijā. Tartu 2024 programmas kultūras notikumu skaits pārsniedz 1000, tās gads tika atklāts ar grandiozu izrādi “Viss kļūst par vienu!” (All Becomes One!).

Atklāšanas ceremonija Emajegi upes krastā pulcēja tūkstošiem Tartu iedzīvotāju un viesu, tās tapšanā piedalījās 200 aktieri, dejotāji un mūziķi. Pasākuma apmeklētājus uzrunāja Igaunijas prezidents Alars Kariss, ES enerģētikas komisāre Kadri Simsone un Tartu mērs Urmass Klāss.

Igaunijas prezidents Alars Kariss uzsvēra, ka Tartu vienmēr ir bijis Igaunijas kultūras un garīgās izaugsmes centrs: “Es ceru, ka Tartu, manas dzimtās pilsētas, kultūrvēsturiskais mantojums palīdzēs jaudīgi nest Eiropas kultūras galvaspilsētas vārdu mūsu reģionā un visā Igaunijā.”

Tartu mērs Urmass Klāss savā uzrunā atsaucās uz bijušo Igaunijas prezidentu Lenartu Meri: “Prezidents Meri ir uzsvēris, ka, lai Eiropas Savienība funkcionētu, ir svarīgi teikt jā. Sakot jā dažādībai, mēs esam par spēku. Es ticu, ka Tartu un Dienvidigaunijas reģiona Eiropas kultūras galvaspilsētas gads būs pozitīvi vienojošs.” Urmass Klāss izcēla arī Tartu 2024 gada koncepciju “Izdzīvošanas mākslas”, kas orientēta uz dažādības brīvību un spēku.

Tartu 2024 atklāšanas izrāde “Viss kļūst par vienu!” rāda, cik svarīga ir saskarsme un kopābūšana ar mīļajiem. Tāpat tā ar deju, dziesmām un vizuālo mākslu atspoguļo Tartu pagātni, tagadni un nākotni. Izrādē kopā ar visu vecumu vietējiem iedzīvotājiem uzstājās Igaunijā iecienītie Trad.Attack!, Sanders Melders, Lonitsera un citi mākslinieki.

Tartu 2024 atklāšana sākās ar disko bērnudārznieku auditorijai, kam sekoja iesildīšanās ballīte pilsētas rātslaukumā. Pēc atklāšanas ceremonijas svinības turpinājās ar vērienīgu ielu gājienu un brīvdabas reivu Igaunijas Nacionālajā muzejā.

Tartu 2024 ir šī gada lielākais notikums Igaunijā – tā organizēšanā ir iesaistīta ceturtā daļa valsts. Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas mākslinieciskā koncepcija un vadmotīvs ir “Izdzīvošanas mākslas” (Arts of Survival). Tās ir zināšanas, prasmes un vērtības, kas palīdzēs dzīvot labāk nākotnē, ar fokusu uz ilgtspēju, kopradi, vietējo unikalitāti, zinātni un tehnoloģijām. Programmas ietvaros gada laikā notiks vairāk nekā 1000 pasākumu.

LA.LV Aptauja Vai Tu plāno šogad apmeklēt Tartu - Eiropas kultūras galvaspilsētu 2024? Jā, noteikti!

Nē, nebraukšu.

Iespējams, vēl domāšu...

Ļoti vēlos un ceru, ka izdosies!

Grūti teikt.

Nesen biju Tartu, vairs nebraukšu tuvākajā laikā.

Cits variants (varbūt caurbraucot apskatīšu Tartu vai tmldz.).

Nezinu.

Man nav viedokļa. Padalies ar rezultātiem