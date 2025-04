Baltijas paviljona atklāšana

Atklāj Baltijas paviljonu "Expo 2025 Osaka" Japānā







Šodien, 13. aprīlī, pasaulē lielākajā izstādē “Expo 2025 Osaka” tika atklāts Baltijas paviljons ar tēmu “We Are One”, kurā vienoti tiek pārstāvēta Latvija un Lietuva, un izcelta dabas, cilvēku un tehnoloģiju mijiedarbība. Starptautiskā izstāde Japānā notiks pusgada garumā – līdz pat 13. oktobrim. Tajā piedalās 160 valstis, 9 organizācijas un plānots, ka to apmeklēs ap 28 miljoniem apmeklētāju no visas pasaules.

Svinīgajā Baltijas paviljona atklāšanā piedalījās un simbolisko lenti pārgrieza Edmunds Valantis, Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs; Lāsma Līdaka, Latvijas dalības “Expo 2025 Osaka” ģenerālkomisāre; Zigmārs Zilgalvis, Latvijas vēstnieks Japānā; Lina Antanavičiene, Lietuvas dalības “Expo 2025 Osaka” ģenerālkomisāre, Aurelijas Zykas, Lietuvas vēstnieks Japānā un Artūrs Analts, Baltijas paviljona mākslinieks un dizainers.

Edmunds Valantis, Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs: “Izstāde “EXPO” ir lieliska iespēja stiprināt Latvijas ekonomisko klātbūtni Japānā, kas ir ceturtā lielākā ekonomika pasaulē. Kopumā ar izstādi saistītajās aktivitātēs klātienē un attālināti iesaistīsies vairāk nekā 250 Latvijas eksportējošie uzņēmumi. Tā ir iespēja kāpināt Latvijas eksportu un investīcijas no Japānas.”

Paviljona apmeklētāji tiks aizvesti sajūtu ceļojumā caur Baltijas reģionu, iepazīstinot ar Baltijas dabu, kultūru un tradīcijām, kā arī ar Latvijas un Lietuvas radītajiem risinājumiem labākai nākotnei. Koncepts “We Are One” aicina apzināties, ka ikviens ir daļa no šīs planētas, kas vienlaicīgi ir gan privilēģija, gan arī atbildība to nosargāt nākamajām paaudzēm. Lai tam pievērstu uzmanību, paviljona centrā ir unikāla instalācija – interaktīva stikla siena, kas piedāvā atkāpšanos no straujās digitālās pasaules. Sienai dots nosaukums “Kizuna”, kas tulkojumā no japāņu valodas apzīmē ciešu, emocionālu saikni. “Kizuna” siena izceļ cilvēku un viņa saikni ar dabu, citiem cilvēkiem, kopienām un tautām. Unikāla sienas tehnoloģija rada kondensācijas efektu, ļaujot ikvienam uz tās atstāt ziņojumu. Ziņojums izgaist pāris minūšu laikā, aicinot aizdomāties par katra rīcību un tā ietekmi uz planētu.

Paviljona apmeklētāji var apskatīt arī “Dabas aptieku”, kurā eksponēti ap 300 Baltijas pļavu augu paraugi, kā arī izskaidrotas to unikālās īpašības un pielietojums veselības un dzīves kvalitātes uzlabošanai. Tāpat ikvienam ir iespēja simboliski piedalīties meža stādīšanā Baltijā. Katrs digitāli iestādītais koks faktiski arī tiks iestādīts Latvijā un Lietuvā šim nolūkam speciāli izveidotos mežos – Tērvetē un Jonišķos. Paviljonā izvietots arī digitālais katalogs, kurā apmeklētāji var iepazīties ar Latvijas un Lietuvas uzņēmumiem, kuri vēlas paplašināt savu eksportspēju Japānas tirgū.

Lāsma Līdaka, Latvijas dalības “Expo 2025 Osaka” ģenerālkomisāre: “Lai arī Latvija ir vadošā valsts Baltijas paviljona radīšanā, tomēr esmu lepna, ka Latvija un Lietuva ir apvienojušas savu enerģiju un radošumu, lai mudinātu pasauli domāt vienoti. Kopā mēs demonstrējam sinerģiju starp dabu, cilvēkiem un tehnoloģijām Baltijas reģionā, veicinot globālu sadarbību labākas nākotnes vārdā un kopēju reģiona atpazīstamību. Paviljona saturs ir unikāls arī ar to, ka to radījuši ne tikai mākslinieki un uzņēmēji, bet arī Baltijas iedzīvotāji – daloties ar saviem video un parādot Latviju un Lietuvu savām acīm. Kā senā teicienā teikts: “Ja gribi iet ātri, ej viens. Ja gribi iet tālu – jāiet kopā.”

Baltijas paviljonu veidoja personu apvienība “Kettler”, kuras sastāvā apvienojušies: SIA “Inspired”, SIA “7 A.M.”, SIA “Variant Studio”, SIA “Ozols IR”, SIA “AD production” un SIA “Datu tehnoloģiju grupa”. Paviljona koncepta autore ir Laura Slaviņa un galvenais mākslinieks un dizainers – Artūrs Analts.

“Expo 2025 Osaka” ir pasaulē nozīmīgākā valsts tēla veidošanas un eksportspējas veicināšanas izstāde, kas risina ne tikai ekonomiskus, bet arī pasaulei nozīmīgus sociālos jautājumus. Izstādes pamattēma ir “Nākotnes sabiedrības veidošana mūsu dzīvei” (Designing Future Society for Our Lives), savukārt apakštēma, ko Baltijas paviljonam apstiprinājuši izstādes organizatori, ir “Dzīvību glābšana” (Saving Lives), kura fokusējas uz dzīves kvalitātes uzlabošanu ar jaunāko tehnoloģiju palīdzību, ievērojot augstus vides standartus. Lai sasniegtu gan valsts tēla atpazīstamības, gan eksportspējas veicināšanas mērķus, papildus Latvijas dalībai “Expo 2025 Osaka” tiek organizēta plaša biznesa programma, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem piedalīties nozaru izstādēs, pasākumos un tirdzniecības misijās Japānā.