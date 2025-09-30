Pārgājiens Ērgļos 2025

FOTO. Atrodi bildēs sevi! Gandrīz 5000 cilvēku īpašu pārsteigumu pilnā pārgājienā Ērgļos 0

20:57, 30. septembris 2025
Eiropas Sporta nedēļas viens no vērienīgākajiem pasākumiem – #BeActive pārgājiens Ērgļos – pulcēja teju piecus tūkstošus entuziastu, kas izbaudīja saulaino rudens dienu. Madonas novada Ērgļu takās dalībnieki devās pastaigā – 11, 17 vai 26 km garumā, vai īpašajā 8 km krēslas takā, kur organizatori bija parūpējušies par īpašiem pārsteigumiem.

Dace Kaspare, Eiropas Sporta nedēļas koordinatore: “Šogad sasniedzām jaunu dalībnieku rekordu, par vienu tūkstoti vairāk nekā iepriekšējā gadā. Laiciņš mūs lutināja, bija silts un saulains, savukārt šīs puses reljefs, pauguri, mazāki un lielāki kalni dažbrīd bija izaicinājums arī cilvēkiem lieliskā fiziskajā formā. Arī šogad pārgājienā devās gan ģimenes, gan draugu kompānijas, gan darba kolēģi, kas šo izmantoja kā saliedēšanās pasākumu. Pārgājiens ir raisījis interesi arī vairākās pašvaldībās, cilvēki ir ieinteresēti sava novada skaistumu parādīt citiem, uzņemot ciemos, manuprāt, šī ir lieliska tradīcija.”

