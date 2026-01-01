Dž.Dž.Džilindžers.
Nesen vēstījām, ka šķirta režisora Dž.Dž.Džilindžera sestā laulība. Viņa pēdējā bijusī sieva Inga Grencberga, kā vēsta publiski ielikts foto Instagram, devusies uz Spāniju, lai jauno gadu sagaidītu kopā ar Džilindžera piekto sievu mākslinieci Elīnu Maliginu.

Režisora piektā sieva Elīna Maligina jau vairākus gadus dzīvo Spānijā. Viņām ar Ingu jau vairākus gadus ir labas attiecības.

Kā vēstīts, decembrī Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī notikušajā režisora Dž. Dž. Džilindžera jaunākās izrādes “Zvaigznāji” pirmizrādē skatītāju uzmanību piesaistīja ne tikai mākslinieciskais sniegums, bet arī aktrise, ar kuru kopā viņš bija ieradies.

Kā ziņo žurnāls “Privātā Dzīve”, pasākumā viņš bija redzams kopā ar aktrisi un kustību konsultanti Lindu Kalniņu, kas citiem labāk zināma kā mācītāja Krista Kalniņa meita.

Mākslinieku aprindās jau labu laiku klīdušas runas par viņu ciešo draudzību un iespējamu tuvāku saikni, taču līdz pat brīdim, kad publisko telpu pāršalca ziņas par Džilindžera sestās laulības beigām, viņš noliedza jebkādas romantiskas attiecības.

