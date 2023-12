Mikrofona aptaujai 55

FOTO. Brīdis starp to, kas jau bija, un to, kas vēl būs. Ar krāšņiem koncertiem atzīmē leģendārās "Mikrofona aptaujas" 55 gadu jubileju







Ko mums vēstī visvarenais, nepielūdzamais Laiks? Brīdi starp to, kas jau bija un to, kas vēl būs. No brīža, kad pie Latvijas radio programmas „Mikrofons” dziesmu aptaujas debesīm spoži iemirdzējās „Mežrozīte”, aizritējuši 55 gadi. 30.novembrī VEF kultūras pilī un 2.decembrī Latgales vēstniecībā GORS notika šai jubilejai veltīti atmiņu koncerti ar jo plašu programmu – 22 komponistu populārākās aptaujas dziesmas izpildīja 21 dziedātājs, pārpildītajās klausītāju zālēs izraisot milzīgu atsaucību, līdzi dziedāšanu un stāvovācijas.

Helsinku universitātes asociētais profesors, pazīstamais somu etno muzikologs Pekka Gronovs „Mikrofona” aptaujas raksturojis šādiem vārdiem: „Šis dziesmu konkurss bija unikāls fenomens, kuram Eiropas popmūzikas vēsturē nav precedenta.”

Tā laika mūzika bija gaidas pēc brīvības. Arī šajos atmiņu koncertos tiek godināts latviskums, mūsu tautas muzikālās vērtības, izcili tās radītāji un izpildītāji. Savulaik Imants Ziedonis vēstulē „Mikrofonam” rakstīja: „Es novēlu „Mikrofonam” atcerēties to sakāmvārdu – „Kā mežā sauc, tā atskan”. Koncertzāle ir skaists mežs. Novēlu tajā skaisti saukt!” Un mēs saucam! Līdzās jaunākās paaudzes dziedātājiem Ievai Sutugovai, Anmary, Andrim Ābelītem, Dainim Skutelim ,Mārtiņam Kanteram, Jānim Strazdiņam, Matīsam Pavītolam un trio “Oranžās”, atkal satikās Žoržs Siksna, Adrians Kukuvass, Olga Rajecka, Uģis Roze, Nauris Puntulis, Guntis Veits, Valdis Skujiņš, Armands Alksnis, Ira Krauja, Juris Pavītols, Imants Vanzovičs, Ivars Rutmanis, Harijs Užāns, muzikālā apvienība „Vintāža” ar māksliniecisko vadītāju Rihardu Bērziņu, režisors Valdis Pavlovskis un producents Jānis Kļaviņš. Koncertu vadīja leģendārie mikrofonieši – dziesmu aptaujas idejas autors Gunārs Jākobsons un Lia Guļevska, kas koncertu beidza zīmīgiem vācu rakstnieka Remarka vārdiem – „Tumšos laikos ļoti labi var redzēt gaišus cilvēkus. Šovakar šis nams mirdz jo spoži! No sirds vēlu, lai arī ikdienā mēs šo gaismu spētu ne tikai saglabāt, bet dāvāt arī citiem.”

Decembrī jubilejas koncerti „Mikrofona aptaujai 55” vēl uzmirdzēs arī 14.decembrī Valmieras kultūras centrā un 30.decembrī Priekules sporta hallē. Koncertus atbalsta veikali “Klerr” un “Mans Drēbju Skapis”. Informē “Mājas Viesis”.